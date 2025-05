Firma verkauft offizielle Figuren zu Baldurs Gate 3, doch wütende Fans schimpfen: Sieht aus wie aus einem McDonald’s Happy Meal

Fans von Baldur’s Gate 3 hatten sich auf die offiziellen Minis gefreut, um sie als Deko oder als Figuren für ihre eigenen Tabletop-Runden nutzen zu können. Allerdings scheinen die eher die Qualität eines Spielzeugs aus einem Happy Meal von McDonald’s zu haben.

Um welche Figuren geht es? Bei den Minis handelt es sich um das Box-Set „Icons of the Realm“ mit 7 Figuren von der US-Firma WizKids. Darin enthalten sind die Charaktere Wyll, Karlach, Gale, Lae’zael, Shadowheart, Astarion und Withers. Sie sind offiziell über Wizards of the Coast lizenziert und kosten 49,99 US-Dollar beziehungsweise 44,52 € (via WizKids).

Auf X.com teilen nun einige Fans ihre Enttäuschung über die Qualität des Sets. Denn die Figuren darin entsprechen weder den Erwartungen noch der beworbenen Vorlage. Wir haben deshalb sowohl die Firma WizKids als auch Wizards of the Coast um ein Statement zu der Qualität der Figuren gebeten. Sobald wir diese erhalten, werden wir den Artikel aktualisieren.

„Modifiziert das Spiel, damit sie so aussehen“

Was ist mit den Figuren los? Wie Nutzerin @HighLODLar in ihrem Post auf X.com teilt, sehen die gelieferten Figuren ganz anders aus, als auf ihrer Werbevorlage. Die Farben sind unsauber aufgetragen und auch die Körperformen sehen teilweise stark deformiert aus, sodass die Vermutung eines Produktionsfehlers naheliegt.

Post via X.com, Stand 14.05.2025, 12:00 Uhr

Allerdings ist sie damit nicht allein, denn in den Kommentaren finden sich einige Fans, denen es ganz ähnlich geht. So berichtet @MrSwagBallz, dass seine Shadowheart sogar ohne Kopf geliefert wurde (via x.com). Viele Nutzer teilen ebenfalls Bilder von ihren deformierten Minis und machen ihrer Enttäuschung darüber Luft.

Man hätte einfach mehr erwartet. Insbesondere aufgrund der Bilder, mit denen WizKids das Set bewirbt, hätte man eine bessere Qualität erwartet (siehe @Wizkidsgames via x.com). Viele Fans hätten deshalb eine Rückerstattung beantragt.

Was sagen die Fans dazu? In den Kommentaren zeigt sich die Community sauer und enttäuscht, manche nehmen es aber auch mit Humor:

@donkmykong schreibt: „Ja, sie sind nicht toll … Mein Gale sieht rau aus.“

@CherubimBoy kommentiert: „McDonald’s Happy Meal Spielzeug-Merchandise.“

@moonronic witzelt: „Ich bin anderer Meinung, sie sind unbezahlbar.“

@linzer_art bemerkt: „Ich weine. Shadowheart sieht aus wie diese abgeschlachteten Freskenrenovierungen an Kapellenwänden.“

@TheGoldStream schreibt herausfordernd: „Modifiziert das Spiel, damit sie so aussehen.“

Laut User @chrismp59 scheinen einige Figuren es allerdings auch besser getroffen zu haben, denn laut ihm sind seine Versionen besser geraten. Ob es sich dabei um einen Produktionsfehler handelt, ist derzeit unklar.

