Wer Hunt Showdown auf Steam mag, sollte sich Witchfire anschauen – Bietet alte Schusswaffen und Jagd auf Hexen

Wie bereits in ihrem Spiel The Vanishing of Ethan Carter setzt das Entwicklerstudio The Astronauts auf Photogrammetrie-Technologe, um eine düstere Fantasiewelt zu erschaffen.

Diese Magie verwandelt willige Sünder in unsterbliche Hexenjäger, die als Preyers bekannt sind. Ihr schlüpft in die Rolle eines solchen Preyers, bewaffnet mit mächtigen Zaubersprüchen und seltsamen Schusswaffen des Vatikans, jagt ihr Hexen durch eine düstere Welt. Euer Ziel ist, die berüchtigte und mächtige Hexe zu finden, um ein legendäres Artefakt zu bergen.

Die Handlung von Witchfire entführt uns in eine düstere Welt, in der Krieg zwischen den Hexen und dem Vatikan herrscht. Der Vatikan setzt verbotene heidnische Magie ein, um die Hexen zu besiegen.

Der düstere Fantasy-Shooter Witchfire startet in den Early Access. Was euch erwartet und auf welchen Plattformen ihr spielen könnt, erfahrt ihr hier.

