Der Release von The Witcher 4 liegt noch in unabsehbarer Ferne. Betrüger nutzen deshalb die Vorfreude der Spieler schamlos aus. Die Entwickler des Spiels melden sich deshalb mit einer Bitte zu Wort.

Womit werden Spieler in die Falle gelockt? Derzeit scheinen vermehrt über verschiedene Kanäle Einladungen zu sogenannten Beta-Tests von The Witcher 4 verschickt zu werden. Durch die Nachrichten wird bei den Empfängern der Eindruck erweckt, sie hätten die Chance, vorzeitig einen Blick in das heiß erwartete Spiel zu werfen.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um Nachrichten vom Entwickler CD Projekt RED, sondern von Betrügern. Das Entwicklerteam wendet sich deshalb an die Community und gibt ihnen wertvolle (und humorvolle) Tipps mit, woran Spieler diese Betrugsmaschen erkennen können.

Seid mehr wie Geralt und Ciri

Was raten die Entwickler von The Witcher 4 den Fans? In ihrem Statement auf x.com wenden sich CD Projekt RED an ihre Fans mit der Bitte, nicht auf solche Einladungen zu reagieren, denn es handle sich dabei um Betrug. Empfänger oder Finder solcher Nachrichten sollen diese bitte mit dem entsprechenden Tool auf der Plattform, auf der sie die Nachrichten erhalten haben, melden.

Zusätzlich rufen sie die Community dazu auf, mehr wie Geralt und Ciri zu sein. Denn „professionelle Monsterjäger fallen nicht auf Scams herein; sie durchschauen sie und erschlagen sie!“

Den gesamten Post im Original seht ihr hier:

@thewitcher via x.com (Stand 16. April 2025, 19:00 Uhr)

Ebenso versichern sie, dass wenn es wirklich in Zukunft Beta-Tests oder ähnliche Vorabversionen geben soll, sie das sofort über die offiziellen Kanäle teilen würden. So würde diese Information definitiv nicht an interessierten Monsterjägern vorbeigehen.

Wie immer gilt es also, die Augen aufmerksam offenzuhalten und genau zu überlegen, worauf man klickt und vor allem wo man seine sensiblen Daten eingibt. Klingt etwas im Internet zu schön, um wahr zu sein, ist es das häufig auch nicht.

Seid also mehr wie Geralt und Ciri und schaut genauer hin, bevor ihr solchen Nachrichten Glauben schenkt. Prüft genau gegen, ob es dazu noch auf offiziellen Kanälen Informationen dazu gibt und verzichtet im Zweifel lieber darauf, euch irgendwo anzumelden, als dass eure Daten in die falschen Hände geraten.

In The Witcher 4 werdet ihr in die Rolle von Ciri schlüpfen. Und die wird sich ganz anders spielen, als der altbekannte Geralt. Dadurch wird sich das Spielgefühl des neuen Teils deutlich vom Vorgänger unterscheiden und frischen Wind in das bisherige Kampfsystem bringen: Ciri in Witcher 4 wird sich ganz anders spielen als Geralt: „Als hätten Wölfe sie aufgezogen“