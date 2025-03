Ciri in Witcher 4 wird sich ganz anders spielen als Geralt: „Als hätten Wölfe sie aufgezogen“

Die neue Protagonistin des nächsten Witcher-Spiels Witcher 4 bringt einige gehörige Unterschiede mit im Vergleich zu ihrem alten Vorgänger-Hexer.

Wenn es um sehnsüchtig erwartete Rollenspiele geht, dürfte Witcher IV bei vielen Leuten ganz oben auf dem Zettel stehen. Auch wenn es durchaus kontroverse Diskussionen darüber gab, ob Ciri als neue Protagonistin geeignet ist, freuen sich die meisten auf das nächste Witcher-Abenteuer.

Allerdings wird Ciri mehr sein als nur ein neues Modell für den Witcher – sie soll sich gänzlich anders spielen, wie nun in einem Podcast auf YouTube von CD Projekt RED verraten wurde.

Wie unterscheidet sich Ciri von Geralt? Ciri und Geralt sind ziemlich unterschiedlich – nicht nur in ihrer Weltanschauung, sondern auch in Hinblick auf ihr Alter und ihre physische Form. Während Geralt ein eher massiver Block ist, dem man sich lieber nicht in den Weg stellen will, ist Ciri wendig und flink. Sie setzt daher nicht auf reine Körperkraft.

Gerade die Szene im Kampf gegen den Bauk macht das deutlich, wo Ciri die Kette verwendet und dann auch noch eine Drehung vollführt. Das würde zu Gerlat gar nicht passen, wie Pawel Burza von CD Projekt RED erklärt:

Du siehst Geralt diese Sachen nicht machen. Er ist zwar flink, aber … er ist eher wie ein Block. [Ciri] ist dahingegen beinahe flüssig.

Ciri kämpft fließend, beinahe tänzerisch

Mit „flüssig“ bezieht man sich darauf, dass Ciri schnell um ihre Gegner herum tänzeln kann, ihre Schwachstellen ausfindig macht und sie sich generell schneller bewegt – egal ob zum Ausweichen oder zum Angreifen.

Das alleine dürfte schon dafür sorgen, dass das Spielgefühl von Witcher 4 sich deutlich vom Kampfsystem der ersten Witcher-Teile unterscheidet. Denn Ciri ist kein stämmiger Mann, sondern eine – im direkten Vergleich zu Geralt – zierlichere Frau.

Dass man sie aber deshalb auf keinen Fall unterschätzen sollte, hat nicht nur die Story von Witcher 3 gezeigt, in der man Ciri bereits spielen konnte, sondern auch das bombastische Cinematic zu Witcher 4.

Ciri wird ohnehin von den Fans aktuell sehr gefeiert, denn ihr Look kommt überaus gut an. Das ist durchaus kurios, denn die Entwickler beteuern, dass sie an Ciri gar nichts geändert haben.