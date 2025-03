Spieler schwärmen vom neuen Look von Ciri in The Witcher 4 – Doch die Entwickler sagen: „Wir haben nichts geändert“

Die Entwickler des Rollenspiels The Witcher 4 haben mit einem „Behind the Scenes“-Video für Aufregung gesorgt. Vor allem das geänderte Modell von Ciri bekam viel Lob – aber davon wissen die Macher gar nichts.

Was ist da los? Als die Spieler im Dezember 2024 erstmals einen Blick auf das kommende Rollenspiel The Witcher 4 werfen konnten, war die Aufregung riesig. Der Reveal-Trailer wurde auf YouTube bereits knapp 10 Millionen Mal gesehen.

Im vierten Teil der Reihe ist der Protagonist nicht mehr Geralt, sondern seine Ziehtochter Ciri, die mittlerweile erwachsener wirkt und vom Leben gezeichnet ist. Abgesehen von einigen Lore-Bedenken, welchen die Entwickler allerdings schnell widersprachen, konnten die Fans mit dieser Änderung aber gut leben.

Ein Teil der Spielerschaft monierte jedoch, dass Ciri nicht attraktiv genug sei, gerade im Vergleich zu ihrem alten Modell. Einigen sah Ciri zu alt aus, andere bezeichneten ihre Gesichtsstruktur gar als zu männlich. Im Trailer könnt ihr euch nochmal ein eigenes Bild machen:

Alles nur eine Frage des Lichts

Das ist jetzt neu: Am 26. Februar 2025 wurde auf dem offiziellen YouTube-Account zu The Witcher ein 10-minütiges „Behind the Scenes“ veröffentlicht, in dem die Entwickler Einblicke in die Produktion des Trailers gewähren.

Das Video stieß auf reichlich Zuspruch der Fans. Einige heben ein Detail ganz besonders hervor: Das vermeintlich geänderte Aussehen von Ciri. In unzähligen Videos und Posts wird das „neue“ Gesicht der Hexerin besprochen.

In einem Video mit fast 30.000 Aufrufen behauptet ein YouTuber, Ciri sei deutlich überarbeitet worden. Die neue Version sähe „absolut umwerfend“ aus (via YouTube). Ein Post mit dem Titel „New face version of Ciri for The Witcher“ hat mehr als 6.500 Upvotes auf Reddit. Darunter schwärmt ein Nutzer: Jetzt sähe sie wie Ciri aus.

Manch einer glaubte sogar, die Entwickler hätten dem „Druck“ der Gamer nachgegeben, und Ciri attraktiver gemacht.

Das Lob kommt offenbar überraschend für die Entwickler, denn die sagen, sie hätten gar nichts geändert.

In Posts wie diesem auf X wurden die Versionen gegenüber gestellt

Das ist die offizielle Ansage: Sebastian Kalemba, der Game Director von The Witcher 4, schuf Klarheit. Am 27. Februar 2025 erklärte er auf X:

Das „Behind the Scenes“-Video zeigt dasselbe In-Game-Modell von Ciri, wie es auch im ursprünglichen Trailer zu sehen ist. Wir haben es nicht bearbeitet. Was ihr seht, ist Rohmaterial – ohne Gesichtsanimationen, Belichtung oder virtuelle Kameralinsen.

Kalemba erklärt weiter, dass die neuen Aufnahmen das Modell ohne die „cineastischen Akzente“ zeigen würden, die beim fertigen Trailer zum Einsatz gekommen seien. Die Abweichungen seien ein natürlicher Teil der Entwicklung – zu diesem Zeitpunkt könne das Erscheinungsbild der Charaktere abhängig vom Medium variieren. Für die In-Game-Cinematics soll das aber nicht mehr der Fall sein.

Genau diesen filmischen Effekten ist es wohl zu verdanken, dass der Trailer fast wie ein kleiner Kurzfilm wirkt. Dabei achteten die Verantwortlichen auf jedes Detail. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO: „Es gibt immer Konsequenzen“ – Die geopferte Frau im neuen Witcher-Trailer bedeutet so viel mehr, als ihr denkt