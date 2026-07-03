Weil ihr endlich für WinRar bezahlt, konnte die Firma dahinter ein neues Update veröffentlichen

WinRar hat ein neues Update veröffentlicht und erklärte das mit dem Zahlungswillen der Nutzer. Dahinter steckt vermutlich einer der ältesten Witze des Internets.

WinRar gehört zu den beliebtesten Softwaresuiten der Welt, ist aber in gewisser Weise ein Ladenhüter. Denn offiziell kauft niemand die Software und das aus guten Gründen: Die kostenlose Trial-Version lässt sich einfach dauerhaft kostenlos nutzen.

Das Team hinter WinRar, welches übrigens in Berlin sitzt, nimmt die ganze Sache mit dem Bezahlen übrigens mit viel Humor. Vermutlich auch deswegen gilt WinRAR unter Fans als einer der am längsten laufenden Witze im Internet. Erst kürzlich feierte man 4 neue Käufer der WinRar-Software und bezeichnete das als beste Woche aller Zeiten.

Nun hat das Team erklärt, dass man endlich ein neues Update veröffentlicht habe. Und das neueste Update sei nur möglich gewesen, weil die Nutzer endlich begonnen hätten, dafür zu bezahlen. Auch das ist eher mit einem Augenzwinkern gemeint.

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Neue Version 7.23 für WinRar, weil Nutzer dafür zahlen

Am 30. Juni kündigte WinRAR die Veröffentlichung der Version 7.23 auf X.com an und bedankte sich bei den Kunden mit einer augenzwinkernden Nachricht.

Dank all eurer jüngsten Zahlungen konnten wir eine neue Version entwickeln! WinRAR hat gerade die neue, glänzende Version 7.23 veröffentlicht!

Mit der neuen Version gab es eine handvoll Bugfixes, darunter für mehrere Sicherheitslücken, die in der Software gesteckt haben sollen.

Auf die Frage, was denn die nächste Version 7.24 kosten werde, antwortet die Firma mit einem GIF von Dr. Evil, der sagte: „Eine Million Dollar.“

Wie viele Personen diese Software kostenlos nutzen oder am Ende doch dafür gezahlt haben, ist übrigens nicht bekannt. Das Team dahinter hat nie offizielle Zahlen veröffentlicht.

Was kostet WinRar überhaupt? Laut offizieller Webseite des Herstellers werden in Deutschland für die Software derzeit 35,64 Euro fällig, inklusive Mehrwertsteuer. Kauft ihr gleich mehrere Lizenzen, wird jede einzelne etwas günstiger. Kauft ihr etwa gleich 500 Lizenzen, zahlt ihr pro Lizenz nur noch rund 9 Euro.

Das Unternehmen hinter WinRAR, der bekannten Software für Dateikomprimierung, verkauft gemeinsam mit einem Design-Label aus Frankreich seinen eigenen Merch. Und das so erfolgreich, dass dieses Merch bereits mehrfach neu aufgelegt wurde. Immerhin das scheinen die Leute wohl zu kaufen: WinRAR hat es kapiert: Wenn schon kaum jemand für seine Software zahlt, kann er wenigstens seine neuen offiziellen Taschen und Jacken kaufen