WinRAR hat es kapiert: Wenn schon kaum jemand für seine Software zahlt, kann er wenigstens seine neuen offiziellen Taschen und Jacken kaufen

Was kostet der Versand? WinRAR beziehungsweise tern versendet die Artikel weltweit, wobei die Versandkosten variieren. Für Bestellungen nach Deutschland fallen knapp 10 Euro Versandkosten an.

Die Nachfrage war zudem offenbar höher als erwartet: Die ersten Chargen der neusten Verkaufsphase sind bereits ausverkauft. Laut der offiziellen Website soll es jedoch einen Restock geben, für den man sich per E-Mail erinnern lassen kann ( via tern ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Was genau bietet WinRAR an? Das Unternehmen ist bekannt für seine Software zur Datenkompression, die viele Nutzer kostenlos verwenden. Nun bietet das Unternehmen erneut sein offizielles Merchandise an, nachdem die erste Kollektion bereits kurz nach dem Drop im September 2024 ausverkauft war ( via X ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to