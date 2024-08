Ein junger Software-Ingenieur kassiert ein volles Gehalt von Google, obwohl er dort kaum arbeitet

Wie funktioniert das? Was er, wie schnell und in welcher Qualität abliefert, wissen wir nicht. Es ist durchaus möglich, dass „Devon“ einfach zu wenig Arbeit zugeteilt bekommt. Das sei aber nicht überraschend, wie der Professor Vijay Govindarajan gegenüber dem Wall Street Journal einordnet . Die Praxis nennt sich Penning und wird seit einigen Jahren von etlichen Konzernen verfolgt.

Merkt das denn keiner? Nein, anscheinend nicht, denn „Devon“ ist so angeblich schon seit einiger Zeit unterwegs. Der Programmierer sag, er erledige am Anfang der Woche einen Großteil seiner Arbeit, halte sie aber zurück. In kleinen Paketen hake er dann im Laufe der kommenden Tage ab, was von ihm erwartet wird. Mit seinem Chef gebe es keine Probleme, wie er erzählt.

Was ist das für ein Job? Das Magazin Fortune sprach mit einem Software-Ingenieur in den Zwanzigern. Fortune nennt ihn anonymisiert Devon. Er arbeitet seit einiger Zeit bei Google und programmiert Programmcode – komplett aus dem Homeoffice.

