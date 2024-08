Generation Z ist oft zu spät, verschwendet Arbeitszeit und fällt häufig wegen mentaler Probleme aus, zeigen Umfragen

Was Elon Musk von der Generation Z hält, ist unklar, aber er hat eine sehr negative Meinung vom Homeoffice. Er äußerte sich mal in einem Interview derart grantig über die moderne Form des Arbeitens für viele Berufsgruppen, dass es fast überrascht: Elon Musk hält Homeoffice nicht nur für unproduktiv, sondern auch für „moralisch verwerflich“

Wer die Generation Z nicht kapiert, verliert. Denn die Digital Natives sind zahlenmäßig bereits die größte Generation der Welt und werden in wenigen Jahren auch in Deutschland die größte Gruppe am Arbeits- und Absatzmarkt stellen.

Haben nicht immer ältere so über Jüngere geredet? Hier liegt ein Teil Wahrheit vergraben. Denn natürlich gab es solche Sichtweisen immer. Bestimmt wissen viele Babyboomer heute noch von Streits mit ihren Eltern zu berichten. Die gehören selbst übrigens zur sogenannten stillen Generation (1928 bis 1945). Letztendlich führt an der Gen Z aber kein Weg vorbei, stellt zum Beispiel Felix Beilharz, Autor des Buches „Manual Generation Z“ im Gespräch mit dem MDR klar :

Durch verschiedene Umfragen unter Unternehmern in UK und anderswo verdichtet sich ein Meinungsbild, das zumindest in relevantem Umfang vorzuherrschen scheint: Junge Menschen aus der Generation Z

