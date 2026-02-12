20 Effekte in Dungeons & Dragons, die selbst den mächtigsten Zauberer wie einen tollpatschigen Lehrling aussehen lassen

Liste
6 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
20 Effekte in Dungeons & Dragons, die selbst den mächtigsten Zauberer wie einen tollpatschigen Lehrling aussehen lassen

In Dungeons & Dragons kann es durchaus vorkommen, dass ein Zauber eine weitere Überraschung für den Wirkenden parat hält, mit der man nicht gerechnet hat. Diese sogenannte Wilde Magie birgt Effekte, die für ordentlich Chaos sorgen können. In dieser Liste stellen wir euch ganz besonders erwähnenswerte Effekte aus dem Regelwerk und der Community vor.

Zauberer aus Dungeons & Dragons und jene, die sich an die falschen Substanzen aus dem Feywild wagen, werden bereits erste Erfahrungen mit „Wilder Magie“ gemacht haben, die durch chaotische Magie entfesselt wird.

Das Spielerhandbuch aus 2024 beschreibt Wilde-Magie-Zauberei wie folgt:

Deine intuitive Magie entstammt den Kräften des Chaos, die der Schöpfungsordnung zugrunde liegen. Du oder ein Vorfahr könnten roher Magie ausgesetzt gewesen sein, vielleicht durch ein Ebenenportal zum Limbus oder zu den Elementarebenen. Womöglich wurdest du auch von einem Feenwesen gesegnet oder von einem Dämon gezeichnet. Oder deine Magie ist purer Zufall, hat jedenfalls keine erkennbare Ursache. Woher auch immer diese Magie stammt, sie brodelt in dir und wartet nur darauf, entfesselt zu werden.

– Dungeons & Dragons Spielerhandbuch (2024), Seite 173

Diese Art von Magie sorgt dafür, dass sogenannte „Wogen der Wilden Magie” ausgelöst werden können. Ein Zauberer kann das bewusst tun, indem er einen W20-Wurf durchführt und bei einer 20 Wilde Magie auslöst, allerdings kann dies auch anders passieren. Vielleicht esst ihr ein verzaubertes Törtchen, vertraut einer Feykreatur, nehmt eine merkwürdige Substanz zu euch, oder stolpert in eine verzauberte Falle.

Egal, wie ihr sie auslöst: Die Wogen der Wilden Magie beinhalten einen besonderen Effekt, der durch einen W100-Wurf bestimmt wird. Anhand der Zahl wird dann in einer Tabelle geschaut, welcher Effekt ausgelöst wird.

Das Spielerhandbuch besitzt eine solche Tabelle, die eine Menge starker, gefährlicher, aber auch lächerlicher Effekte beinhaltet, von denen letzteres von Spielern besonders witzig angesehen wird. Der Community dürstet es so sehr nach noch wilderen und witzigeren Ideen für Wilde Magie, dass online viele Homebrew-Tabellen geteilt werden, die noch absurdere Effekte für noch mehr Chaos beherbergen.

In dieser Liste wollen wir euch besonders kreative Wogen der Wilden Magie vorstellen, die im Regelwerk, aber auch in der Spielerschaft von Dungeons & Dragons existieren. Ihr könnt euch gerne für eine eigene Tabelle inspirieren lassen oder uns eure eigenen Erfahrungen mit Wilder Magie mitteilen!

Auf der nächsten Seite starten wir mit chaotischen Effekten, die im Regelwerk zu finden sind.

Sag uns Deine Meinungx