Wichtigster Kritiker von Bungie beurteilt Marathon, fragt sich: „Reicht das aus?“

Marathon soll das neue Steckenpferd von Bungie werden, doch viele Fans sind skeptisch, was den Extraction-Shooter angeht. Ein bekannter Kritiker hat sich nun das Spiel genau angeschaut, durfte es testen und erzählt dabei, welchen Eindruck der neue Titel auf ihn mache.

Welcher Kritiker ist gemeint? Es handelt sich dabei um Skill Up, einen australischen Kritiker im Bereich der Gaming-Branche. Sein YouTube-Kanal hat 1,06 Millionen Abonnenten und befasst sich mit verschiedenen Themen wie Releases, Problematiken der Spiele sowie unvoreingenommene Reviews zu den verschiedenen Games. Skill Up ist dabei vor allem wegen seiner direkten und ungeschönten Kritik bekannt.

Für Marathon wurde Skill Up von Bungie eingeladen, um den neuen Shooter zu testen sowie Interviews zu führen. Der Kritiker versichert den Zuschauern in seinem Video, er habe die Reise aus eigener Tasche bezahlt, um sich das neue Spiel anzusehen und mit dem Team zu sprechen.

„Es gibt gute und schlechte Dinge bei Marathon“

Was ist gut an Marathon? Was Marathon anbelangt, so gibt es gute und schlechte Dinge, die Skill Up erwähnt. Allem voran lobt der Kritiker das Gunplay. Das sind Bungies Stärken durch jahrelange Erfahrungen mit Halo und Destiny. Diese lassen sie auch die Spieler von Marathon spüren.

Ein weiterer überraschender Punkt sind die feindlichen NPCs, die man auf der Map antrifft. Sie agieren intelligent, bieten eine Herausforderung und können den Spielern echt zusetzen, wenn man sie unterschätzt. Das Design von Marathon ist laut Skill Up zudem Geschmackssache, doch ihm gefiel es sehr.

Futuristisch und passend zu Marathon, aber nicht für jeden (Quelle: youtube.com)

Zu guter Letzt sei der Kritiker erstaunt, denn der Extraction-Shooter spiele sich wie einer und lasse den Spieler auch in die schwitzigen Gefechte immersiv eintauchen. Das Konzept habe Bungie gut umgesetzt, wobei Skill Up anmerkt, dass noch viel Arbeit auf die Entwickler warte, um etwas Einzigartiges zu erschaffen – die Richtung stimme aber schon mal.

Was gefiel dem Kritiker nicht? Laut Skill Up sieht es vor allem für Anfänger schlecht aus, die in das Genre eintauchen wollen. Es gibt ein Tutorial, in dem man gefühlt nach 5 Minuten fertig ist, danach wird man sofort auf das Schlachtfeld geschmissen.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Story. Bungie habe das Grundkonzept, wie sie die Story an die Spieler bringen wollen, schon ausgelotet, doch wenn es um den Kern der Story geht, sei diese noch nicht in Stein gemeißelt. Das Team würde sich jetzt erst dransetzen, einige Monate vor dem Release.

Abschließend stellt sich der Kritiker zwei Fragen, die vor allem für die Zukunft des Spiels von Relevanz sind:

Wo ist der eine Punkt des Spiels, der ihn dazu bringt, Marathon der Konkurrenz vorzuziehen?

Sollte Marathon wirklich kostenpflichtig sein?

Ersteres deutet vor allem auf die erfolgreiche Konkurrenz wie Tarkov und Hunt Showdown hin, die trotz desselben Genres einen eigenen Charakter besitzen, mit dem sie sich von der Konkurrenz abheben.

Zweiteres zielt auf die Aussage von Bungie ab, dass man Marathon mit der Community erweitern und verbessern möchte. Die Entwicklung geht also Hand in Hand mit den Fans. Doch wenn Bungie diesen Schritt schon wagt, warum sollten die Entwickler dann eine „Eintrittsgebühr“ für Marathon verlangen. Trotz des guten Tests im Studio von Bungie ist sich Skill Up unsicher, ob das ausreicht, damit Marathon ein Erfolg wird.

Es bleibt spannend, welche Hebel Bungie noch kurz vor dem Release in Bewegung setzen wird, damit der Release reibungslos und erfolgreich über die Bühne geht. Bis zum Release ist es nicht mehr weit. Solltet ihr aber wichtige Infos zum Reveal des Shooters verpasst haben, können wir euch hier weiterhelfen: Destiny 2 ist bekannt für großartiges Gunplay – mit ihrem neuen Shooter Marathon zeigt Bungie, ob sie es noch drauf haben