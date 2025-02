NSA-Whistleblower Edward Snowden nennt die sündhaft teure Nvidia RTX 5080 ein „monopolistisches Verbrechen gegen den Konsumenten“

Früher hat er die massive Überwachung der NSA offengelegt, nun schießt Edward Snowden gegen Nvidia. Die neue RTX 5080 bietet in seinen Augen nämlich viel zu wenig für das, was sie kostet.

Wie viel kostet die Grafikkarte denn? Der Konzern selbst bietet die neue Nvidia GeForce RTX 5080 auf nvidia.com ab 1.169 € an, die meisten GPUs werden aber für Preise zwischen 1.300 und 2.000 € (via idealo.com) angeboten. Für das Geld bekommt ihr unter anderem:

DLSS 4

verbesserte Raytracing-Performance im Vergleich zur RTX 4080

16 GB Grafikspeicher der GDDR7-Variante

Nvidia fordert „S-Tier-Preise“ für „F-Tier-Wert“

Was für ein Problem hat Snowden mit der Grafikkarte? In einem Post auf X (ehemals Twitter) kritisiert Snowden die Menge an Grafikspeicher, also den VRAM. 16 GB wären laut Snowden als Minimum für die 5070 okay gewesen, die 5080 müsse jedoch bei 24 beginnen.

„Endloses Denken über das nächste Quartal hat die Marke Nvidia auf ‘F-Tier-Wert für S-Tier-Preise’ reduziert“, schreibt Snowden und nennt „die Veröffentlichung einer GPU im Wert von 1.000 $+ im Jahr 2025 mit lähmenden 16 GB“ ein „monopolistisches Verbrechen gegen den Verbraucher“. Bei solchen Preisen müsse Nvidia einfach mehr bieten.

Hat Nvidia wirklich ein Monopol? Wenn es um starke Gaming-GPUs geht, machen Intel und AMD dem Konzern durchaus Konkurrenz. Nvidia dominiert den Markt aber deutlich. Wie jährliche Umfragen von Steam, einer der größten Gaming-Plattformen auf dem PC, ergeben, haben derzeit drei Viertel der Spieler eine Nvidia-GPU verbaut.

Nvidia sei sich seiner Marktmacht bewusst und nutze diese aus, um die Preise von GPUs nach oben zu drücken, so Snowden. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass mit jeder neuen Generation die Preise weiter steigen – und das, obwohl CEO Jensen Huang behauptet, Nvidia habe die Kosten für Computer um das Millionenfache verringert.

Wie seht ihr das Ganze? Findet ihr, die Performance der RTX 5080 rechtfertigt ihren hohen Preis? Auf welche Marke setzt ihr bei der Grafikkarte? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. In diesem Artikel findet ihr heraus, wie wichtig es beim Kauf einer Grafikkarte ist, ob ihr euch für Nvidia oder doch lieber AMD entscheidet.