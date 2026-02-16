Where Winds Meet bekommt bald seine erste große Erweiterung und ihr zahlt für sie keinen Cent

Where Winds Meet bekommt bald seine erste große Erweiterung und ihr zahlt für sie keinen Cent

Das kostenlose Action-RPG Where Winds Meet schickt euch mit seiner ersten großen Erweiterung in drei neue Regionen. Die erste davon könnt ihr schon sehr bald selbst erkunden, und das ohne auch nur einen Cent dafür zu zahlen.

Hexi lautet der Name der neuen Erweiterung: Diese führt euch schon sehr bald ins erste von drei neuen Gebieten, das „Jade Gate“ (zu Deutsch etwa so viel wie „Jade-Tor“). Einen ersten Eindruck davon könnt ihr euch im Ankündigungstrailer machen:

Das ist der Ankündigungstrailer zur Hexi-Erweiterung für Where Winds Meet:

Where Winds Meet kündigt seine erste große Erweiterung an, zeigt drei neue Gebiete im Trailer
Where Winds Meet schickt euch in die Wüste

Die erste große Erweiterung für Where Winds Meet (im Westen): Das Free2Play-Action- RPG hat seit seinem globalen Release im November 2025 viele Updates bekommen, allerdings noch keine richtige Erweiterung. Das ändert sich ab dem 6. März 2026 mit dem kostenlosen DLC namens „Hexi“.

Im Ankündigungstrailer sind bereits erste Ausschnitte aller drei Gebiete zu sehen. Diese werden jedoch erst nach und nach Teil der Erweiterung sein.

Das Jade-Tor ist das erste der neuen Gebiete und bereits zum Release zugänglich. Es ist Teil einer riesigen, aber schon ziemlich heruntergekommenen Mauer. Das beachtliche Bauwerk ist von einer weiten Wüste umgeben. Im Trailer sieht man den Wind Sand über die Dünen fegen.

Ab Release öffnet dann alle 28 Tage ein weiteres Gebiet die Pforten. Das sind:

  • das bleiche und ziemlich düstere Liangzhou mit seinen weißen Schneefeldern
  • Qinchuan, das im Trailer mit einem schier endlosen Meer aus Gras besticht

Der Trailer zeigt auch schon einige neue Bosse und Gegner, die euch in diesen Teilen der Welt erwarten.

Das steckt noch drin in der neuen Erweiterung: „Hexi“ führt die Story von Where Winds Meet weiter und liefert – neben den bereits genannten Gebieten und Gegnern – auch noch weitere Neuerungen.

Die Neuerungen umfassen:

  • Das Kämpfen vom Rücken eures Reittiers aus
  • Frische Kampfstile, die eure Umgebung miteinbeziehen (etwa den Sand unter euren Füßen)
  • Neue Waffentypen
  • riesige Weltbosse

Schaut ihr zur neuen Erweiterung von Where Winds Meet wieder ins Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Das neue Jahr ist zwar noch frisch, Where Winds Meet hat aber trotzdem schon wichtige Änderungen erfahren. Welche das sind, erfahrt ihr hier: Where Winds Meet hat in 2026 schon 6 wichtige Neuerungen erhalten und die Entwickler erklären, was in Zukunft kommt

Quelle(n): mmorpg.org.pl
