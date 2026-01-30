Where Winds Meet hat in 2026 schon 6 wichtige Neuerungen erhalten und die Entwickler erklären, was in Zukunft kommt

Die Entwickler von Where Winds Meet haben erklärt, was sie 2026 schon alles getan haben und welche Änderungen noch in Arbeit sind. Eine stößt jedoch auf Ärger.

Was haben die Entwickler von Where Winds Meet schon geschafft? Obwohl 2026 gerade erst gestartet ist, haben die Entwickler von Where Winds Meet schon einige Updates und Verbesserungen durchgeführt. In einem neuen Post (via Reddit) haben sie gleich sechs wichtige Änderungen genannt. Als erste wichtige Neuerung hat man Portugiesisch als Sprache hinzugefügt.

So haben die Entwickler laut eigener Aussage gleich mehrere schwerwiegende Probleme auf der PS5 gefixt, unter anderem Input-Fehler, FPS-Drops und Menü-Anzeige-Fehler. Allgemein hat man über 1.000 Dinge im Spiel optimiert, damit das Erlebnis noch flüssiger läuft.

Auch auf mobilen Endgeräten soll Where Winds Meet laut den Entwicklern inzwischen besser laufen als am Start. Der Wunsch nach mehreren Charakteren auf einem Account wurde von den Entwicklern ebenfalls erfüllt. Außerdem gibt es einen neuen Kampfkunstplan namens „Bamboocut-Dust“.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Where Winds Meet sehen:

Weitere Verbesserungen geplant

Was haben die Entwickler geplant? In allen genannten Bereichen haben die Entwickler noch weitere Verbesserungen geplant. Unter anderem sollen aber auch zusätzliche Sprachen wie Thai, Vietnamesisch und Russisch hinzugefügt werden.

In der nächsten Version, so erklären die Entwickler, soll es dann richtig festlich mitsamt festlicher Deko sowie Singen und Tanzen und Gelächter überall vorangehen. Zukünftige Updates sollen obendrein weniger Speicherplatz in Anspruch nehmen. Doch eine Änderung kommt bei den Spielern gerade nicht gut an.

Was ärgert die Fans? Während die Entwickler erklären, dass sie das Spiel auf mobilen Endgeräten besser spielbar gemacht haben, sehen die Spieler das ganz anders. In den Kommentaren auf Reddit melden sich einige Nutzer, die behaupten, das Spiel sei jetzt schlechter spielbar als zuvor.

Kindly_Objective_658: „Auf dem Smartphone war es früher okay, nur in Kaifeng hat es etwas geruckelt. Mittlerweile laggt es überall auf der Karte und das Gerät überhitzt.“

Dangerous-Ad6589: „Auf leistungsschwächeren Mobilgeräten gab es früher nur beim Betreten von Kaifeng durch das Südtor Ruckler, jetzt tritt das Problem in der gesamten Stadt auf. Manchmal laden nicht einmal mehr die Texturen und Objekte korrekt.“

Auch die PS5-Version sei noch lange nicht so gut, wie die Entwickler es in ihrem Post darstellen. So schreibt Reddit-Nutzer GitGudGuy: „Es ist besorgniserregend, dass die Performance-Probleme auf der PS5 als ‚behoben‘ bezeichnet werden. Das Spiel läuft selbst auf der Pro-Version immer noch furchtbar; die GvG-Kämpfe sind ab einer Größe von 15 gegen 15 Spielern kaum noch spielbar.“

Where Winds Meet erhält weiterhin Updates und wird verbessert. Auch die Geschichte wird immer weiter nach vorne getrieben. In China ist man mittlerweile schon an einem ganz anderen Ort im Spiel: Where Winds Meet hat in China schon deutlich mehr Inhalt, Timeline zeigt, worauf wir uns bald freuen können