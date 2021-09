Coole und abwechslungsreiche Gebiete sind für MMOs und MMORPGs äußerst wichtig. Sie geben der Spielwelt ihr Gesicht und haben einen großen Einfluss auf das Gameplay. Welche Gebiete in MMOs fandet ihr besonders gut gelungen?

Die Wichtigkeit guter Zonen in MMOs kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Sie liefern uns den ersten Eindruck von dem Aussehen eines Spiels, den Gegnern darin und der allgemeinen Atmosphäre. Entsprechend packen Entwicklerteams oft viel Mühe in Gebiete, um sie cool und interessant zu gestalten.

Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Gaming als Medium hat mittlerweile einiges an Jahren auf dem Buckel und es haben sich in Spielen bestimmte “Standardzonen” etabliert, die man in quasi jedem Game findet: Wüsten, Sümpfe, dichte Wälder, Gebirge.

Aber immer wieder gibt es bei Gebieten in MMOs Ausreißer, die uns so richtig umhauen. Es sind Zonen, bei denen man zum Beispiel ein richtiges Wow-Gefühl bekommt, wenn man sie zum ersten Mal betritt. Oder vielleicht entdeckt man ihre Vorzüge erst, wenn man dort etwas mehr Zeit verbracht hat. In jedem Fall hinterlassen sie bei uns einen starken Eindruck.

Fallen euch solche Gebiete in euren Lieblings-MMOs ein? Ich mache mal den Start:

Destiny 1 – Das Hive Dreadnought: Was habe ich die blöde Zone geliebt. Es drückt für mich auch nach Jahren alles aus, was Hive in D1 ausgemacht hat. Dunkel, dreckig, eklig, verstörend und gruselig. Ich bin da immer echt gerne unterwegs gewesen, ob für Strikes, den Raid King’s Fall oder Court of Oryx. Es ist sowohl Gameplay- als auch Design- und Story-technisch eins meiner Lieblingsgebiete in MMOs.

Destiny 2 – Dreaming City: Auch wenn ich im Gegensatz zu vielen anderen kein großer Fan von Forsaken war, so war das Gebiet für mich definitiv ein High Light. Die Optik vereint elegante Bauwerke mit der Taken-Korruption und ist einfach super. Die Lore dahinter war auch sehr spannend.

Lost Ark – Die Ozeane: Es ist eine etwas andere Art von "Gebiet", aber die Ozean-Map in Lost Ark hat mich einfach umgehauen. Es gibt darauf so viele Aktivitäten, die spaßig sind und Geheimnisse, die man entdecken kann. Meine erste Begegnung mit einem Geisterschiff werde ich definitiv nicht so schnell vergessen.

Final Fantasy XI – Al Zhabi: Das war schwer. In FFXI ist jede einzelne Zone für mich mit besonderen Erinnerungen verbunden. Aber Al Zhabi ist dennoch mein Favorit dank der Story der Stadt und des Besieged-Modus. Es war immer wieder ein Großereignis, wenn die Zone von Monstern überrannt wurde und die Spieler sie zusammen abwehren mussten. Ein riesiges Lag-Fest, der selbst bei Niederlage viel Spaß gemacht hat.

Final Fantasy XIV – The Tempest / Amaurot: Bei dem Gebiet stimmt einfach alles. Der Reveal davon im Spiel war fantastisch, die Story dahinter erste Klasse und die Optik ist sehr cool. Auch wenn es in der Zone nach dem Abschluss aller Quests wenig zu tun gibt, hänge ich da einfach so gerne ab, um Screenshots zu machen.

















Von links nach rechts: Hive Dreadnought, Dreaming City, Al Zahbi, Amaurot und Meere

Und wie sieht’s bei euch aus? Welche Gebiete in den MMOs, die ihr mal gespielt habt, sind euch besonders in Erinnerung geblieben oder welche besucht ihr immer noch sehr gerne? Was ist das Besondere an diesen Zonen? Es können Städte, Dungeons oder offene Areale sein. Schreibt es uns in die Kommentare.

Ihr könnt auch Screenshots von den Gebieten posten. Dafür könnt ihr sie zum Beispiel auf imgur.com hochladen und in den Kommentaren packen. Sie werden dann von uns freigeschaltet und vom Kommentarsystem automatisch umgewandelt.