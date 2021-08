Was waren eure Highlights der gamescom 2021? Stimmt ab!

Schreibt uns in die Kommentare, über welche Ankündigungen ihr euch auf der gamescom am meisten gefreut habt. War irgendwas besonders Cooles dabei oder alles nicht wirklich euer Fall? Habt ihr irgendwelche Games vermisst? Wie fandet ihr das Trailer-Feuerwerk der Opening Night Live?

So könnt ihr abstimmen: Eure Stimme könnt ihr wie immer weiter unten im Umfrage-Tool abgeben. Dieses Mal habt ihr insgesamt bis zu 3 Stimmen, die ihr an die verschiedenen Games vergeben könnt. Bedenkt, dass die Wahl nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, sobald sie getroffen wurde.

Aber auch nach der ONL ging es weiter mit Berichten und Interviews. So haben wir von MeinMMO das Multiplayer-Spiel Blood of Heroes angespielt und unsere Kollegin Elena Schulz von der GameStar konnte mit den Entwicklern von FromSoftware über ihr kommendes Spiel Elden Ring sprechen.

