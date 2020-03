Während viele auf den PlayStation 5 Release und News warten, hat ein User seine Playstation 4 Pro modifiziert. Dazu gehört neben einer schnellen SSD auch eine Wasserkühlung. Das sieht richtig cool aus und ist extrem leise.

Vielen „PlayStation 4“-Besitzern ist die Konsole von Sony zu laut und es ist aufwendig die Lüfter später zu säubern. Auf reddit hat jetzt J_MAGG gezeigt, dass man seine PlayStation 4 Pro auch sehr leise bekommen kann.

Was genau hat der User gemacht? Auf reddit präsentierte er seine PlayStation4 Pro. Er hat diese auseinander genommen und anschließend stark modifiziert.

Er hat nicht nur die HDD durch eine schnelle SSD ersetzt, sondern die Konsole an ein Computer-Netzteil angeschlossen und seiner PS4 Pro eine Wasserkühlung spendiert.

Das Endergebnis, wie die PlayStation 4 Pro mit der Wasserkühlung aussieht, könnt ihr euch in folgendem Video ansehen, dass wir für euch hier eingebettet haben:

Was bringt die Wasserkühlung für die PS4 Pro? Der Post-Starter J_MAGG zeigt, welche Vorteile dieser Umbau der PS4 Pro bietet:

System-Bootzeit: Die Bootzeit der PlayStation ist deutlich reduziert, im Video sind es gut 20 Sekunden.

Die Bootzeit der PlayStation ist deutlich reduziert, im Video sind es gut 20 Sekunden. Lautstärke: Die PlayStation 4 Pro ist sehr leise und ist 35 bis 40 Dezibel laut – das entspricht Flüstern oder einer ruhigen Straße in der Nacht.

Die PlayStation 4 Pro ist sehr leise und ist 35 bis 40 Dezibel laut – das entspricht Flüstern oder einer ruhigen Straße in der Nacht. Game-Ladezeiten: Deutlich reduzierte Ladezeiten dank verbauter SSD: Bei Fortnite reduzierten sich die Ladezeiten von zweieinhalb Minuten (HDD) auf eineinhalb Minuten (SSD).

Deutlich reduzierte Ladezeiten dank verbauter SSD: Bei Fortnite reduzierten sich die Ladezeiten von zweieinhalb Minuten (HDD) auf eineinhalb Minuten (SSD). Temperatur: Die Temperatur bleibt konstant bei rund 30 °C.

Die Vorteile zeigt er in einem weiteren Video. Hier zeigt er auch den Vergleich zwischen alter HDD und neu verbauter SSD, indem er mit seinem Smartphone die Zeit stoppt:

In einem abschließenden dritten Video (via Youtube.com) zeigt er dann in rund 15 Minuten, wie er die PlayStation 4 Pro auseinander nimmt und wie er die neuen Teile montiert und worauf er genau geachtet hat.

Was hat die Wasserkühlung gekostet? Der User erklärt, dass er rund 1100 Dollar das Upgrade der PS4 Pro bezahlt hat.

PlayStation 4 Pro bekommt Wasserkühlung, User sind begeistert

Das sagen die anderen User: Die meisten User sind total begeistert von der wassergekühlten PS4:

User tidesss schreibt: „Das sieht so verdammt cool aus. Meine PS4 Pro klingt wie ein Flugzeug, sobald ich Spiele wie God of War spiele und das ist schon so, seit ich die Playstation gekauft habe.“

Der User MountDracula69 sagt: „Das ist absolut fantastisch. Ich kriege jedes Mal Schweißausbrüche, wenn ich meine PS4 öffne, nur um die Lüfter und Heatsink zu säubern.“

Es gibt aber auch kritische Stimmen zu dem reddit-Post.

So sagt RIP-Offsonic: „Das ist eine der dümmsten Investitionen, die ich je gesehen habe. Mit diesem Geld hätte ich einen PC kaufen können, der deutlich leistungsfähiger und leiser ist [als diese PlayStation].“

Die PlayStation 4 sieht im Video echt cool aus. Würdet Ihr eure PlayStation 4 auch mit einer Wasserkühlung ausstatten oder wäre euch das ein zu großes Risiko?