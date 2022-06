Viereck, Kreis, Dreieck und X – Was bedeuten die Symbole auf PS4 und PS5?

Was hat die Pizza mit der PlayStation zu tun? In der PlayStation-Community gab es vor ein paar Jahren eine riesige Diskussion um die Taste „X“ . Denn die einen sind der Meinung, dass es ein „X“ sei, andere der Überzeugung, dass es ein „Kreuz“ sei.

Die Symbole spielen auch bei einigen Games eine Rolle. Denn in den USA und in Deutschland drückt ihr die X-Taste für „Ja“ und die O-Taste für „Nein“. In Japan ist das genau umgekehrt.

Die Symbole findet ihr auf jedem PlayStation-Controller und navigiert damit durch die Menüs oder spielt damit eure Games. Auch im offiziellen PS Store oder in vielen Videos setzt Sony auf diese Zeichen. Doch was bedeuten sie überhaupt?

Wer auf der PS4 oder PS5 zocken will, dem sind sicher schon die Symbole aufgefallen, die ihr überall auf der PlayStation finden könnt. Doch was bedeuten Viereck, Kreis, Dreieck und X überhaupt?

Insert

You are going to send email to