Alle Spiele auf Steam kosten zusammen so viel wie 10 neue Tesla

Steam ist für viel PC-Gamer die Plattform ihrer Wahl und bietet Spiele aus allen Genres von unterschiedlichsten Entwicklern. Das Angebot ist so groß, dass es einen erschlägt. Doch was würde es kosten, sich alle Spieler auf Steam zu kaufen?

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 3 × 8 =

Insert

You are going to send email to