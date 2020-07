Mit Mortal Online 2 erscheint ein MMORPG, das auf Hardcore-PvP setzt. Die Entwickler bieten unter anderem ein Zugangspaket für 2.500 Dollar an. Was bekommt ihr für so viel Geld?

Was ist das für ein MMORPG? Bei Mortal Online 2 handelt es sich um den Nachfolger des 2010 veröffentlichten Hardcore-MMORPGs Mortal Online. Das Spiel ist für Ganking bekannt, das ständige Angreifen schwächerer Spieler. Doch dies schreckt PvP-Fans nicht wirklich ab, denn sie feiern das MMORPG gerade, weil es so schwer und brutal ist.

Mortal Online 2 baut auf diesem Konzept auf. Allerdings planen die Entwickler, das MMORPG etwas zugänglicher zu machen. Auch die in Teil 1 nur am Rande vorkommenden PvE-Elemente werden für Teil 2 weiter ausgebaut. Der Fokus liegt aber nach wie vor auf Spieler-gegen-Spieler-Schlachten.

Das MMORPG Mortal Online 2 setzt auf PvP-Schlachten.

Das bekommt ihr für 2.500 Dollar

Was bieten die Entwickler nun an? Das Team hinter Mortal Online 2 führte neue Pakete ein, mit denen ihr die Entwicklung des MMORPGs unterstützen könnt und Zugang zur Alpha und der Releaseversion erhaltet.

Dazu gehört ein Paket für 2.500 Dollar, das ihr auf der offiziellen Website erwerben könnt! Enthalten darin ist:

Zugang zur Alpha

Zugang zum finalen Spiel

Ein Abo auf Lebenszeit für Mortal Online 2

Ein Abo auf Lebenszeit für Mortal Online 1

Ihr könnt euch einen Namen für euren Helden reservieren

Eine limitierte, physische Lootbag, mit Aufdruck und einem mysteriösen Schlüssel.

Ein Draconigena-Armatus-Helm im Maßstab 1:1

Es gibt gleich 5 unterschiedliche Optionen. Schon ab Nr.2 geht es richtig ins Geld.

Gibt es günstigere Alternativen? Bezahlt ihr nur 450 Dollar, dann bekommt ihr fast alles, was sich im Paket für 2.500 Dollar befindet, bis auf das Abo auf Lebenszeit. Und der Helm besitzt nur einen Maßstab von 1:3.

Das „Standard-Paket“ ohne alle Gimmicks, liegt bei 39$. Das enthält dann den Zugang zur Alpha.

Das MMORPG Mortal Online 2 befindet sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstatus.

In welchem Status befindet sich das Spiel derzeit? Derzeit läuft eine Combat Alpha, mit der das Kampfsystem getestet werden kann. Allerdings hat das Team nun eine Roadmap veröffentlicht, welche die kommenden Inhalte vorstellt:

Juli:

Bugfixes

Frauen als Spielermodelle für das Volk der Menschen

Neue Rüstungen und Schilde

Eine Erweiterung der Spielwelt

August:

Bugfixes

Ein neues Dungeon

Regen als Wetter

Fackeln

Speere als neue Waffen

Neue Gruppierung Thursaren

Neue Rüstung

Erweiterung der Spielwelt

Später im Jahr:

Fernkampfwaffen

Crafting-System

Neue Städte

Gegner-KI

Neue Gruppierung Alvarin

Neue Dungeons

Tiere für die Spielwelt

Wann soll Mortal Online 2 erscheinen? Das MMORPG hat noch keinen Releasetermin. Es soll sich so lange in der Testphase befinden, bis die Entwickler zufrieden sind und auch das Feedback der Tester entsprechend positiv ausfällt. Der Release ist allerdings auch über Steam geplant.

