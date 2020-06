Neues MMORPG auf Steam verspricht riesige Schlachten, gegen einfach jeden

Das MMORPG Mortal Online 2 befindet sich aktuell in einer Alpha auf Steam und verspricht gigantische PvP-Schlachten auf nur einem Server. Im Grunde kämpfe jeder gegen jeden.

Was ist Mortal Online 2? Das MMORPG ist der Nachfolger des 2010 veröffentlichten Hardcore-MMORPGs Mortal Online. Dieses hat den Ruf, sich nur an Spieler zu richten, die sehr frustresistent sind. Es gibt viel Loot und Ganking, also das ständige Angreifen schwächerer Spieler, ist sehr präsent. PvP-Fans jedoch lieben Mortal Online auch gerade, weil es so schwer und gnadenlos ist.

Teil 2 schlägt zwar mit dem Fokus auf PvP in dieselbe Kerbe, will aber deutlich zugänglicher werden und PvE-Elemente bieten.

Grafisch kann Mortal Online 2 dank Unreal Engine 4 durchaus überzeugen.

Ein Server für alle

Was ist das Besondere an Mortal Online 2? Das MMORPG bietet nur einen einzigen Server, auf dem alle Spieler unterwegs sind. Dazu erkundet ihr eine Spielwelt, die sechsmal größer als im Vorgänger ist.

Damit es nicht zu unfairen Situationen kommt, in denen Spieler mit hohem Ping von denjenigen mit einer besseren Verbindung ständig besiegt werden, arbeitet das Team stetig an Optimierungen des Netzwerk-Codes. Darüber hinaus kommt ein spezielles System zum Einsatz, bei dem Spieler mit höherem Ping keine Nachteile haben sollen. Das System wird in Kürze in der Alpha getestet. Die Entwickler zeigen sich aber stolz auf das, was sie erreicht haben, da es angeblich sehr schwer ist, so etwas in einem MMORPG umzusetzen.

Da es also nur einen einzigen Server geben wird, kann es zu riesigen Schlachten kommen.

Wie sehen die Schlachten im MMORPG aus? Es gibt neben Duellen auch Belagerungen und riesige Territorialkriege. Hunderte von Spielern sollen in den Schlachten antreten. Die genaue Zahl können die Entwickler noch nicht nennen, da erst weiter getestet werden muss, um den Netzwerk-Code noch weiter zu optimieren. Doch bereits jetzt sollen die Schlachten gigantisch sein.

Wie sieht es mit Ganking aus? Ganking war in Mortal Online 1 ein Problem. Deswegen hat sich das MMORPG zu einem Nischenspiel entwickelt. Es spricht nur Hardcore-PvP-Spieler an, die keinen großen Wert auf Fairness legen.

In Mortal Online 2 gibt es strenge Regeln. Wer Mitspieler grundlos tötet, der wird als Mörder gebrandmarkt. Kriminelle Spieler sollen einige Nachteile haben, weswegen es sich jeder zweimal überlegen sollte, ob er sich am Ganking beteiligt. Die genauen Regeln und Strafen sind aber von den Entwicklern noch nicht vollständig ausgearbeitet.

Mortal Online 2 bietet PvE- und PvP-Elemente. PvP steht allerdings im Fokus.

Auch PvE spielt eine Rolle

Wie sehen die PvE-Elemente aus? PvE ist in Mortal Online 2 eine neue Grundsäule des Spiels. Ihr könnt in der Wildnisse Monster und Bosse jagen. Diese Kämpfe sollen spannend und interessant werden, wodurch sich PvE-Fans angesprochen fühlen sollen. Dennoch liegt der Fokus auf PvP-Schlachten.

In welchem Status befindet sich das MMORPG? Mortal Online 2 befindet sich aktuell in einer Alpha. Wenn ihr mitmachen möchtet, könnt ihr euch für rund 150 Dollar auf der offiziellen Website das Conflux-Package kaufen. Dieses bietet euch sofortigen Zugang zur Alpha sowie einen Account für Mortal Online 1.

Wie lange sich das MMORPG in der Alpha befindet, können die Entwickler noch nicht sagen. Erst, wenn sie mit dem Status zufrieden sind, startet das Onlinespiel auf Steam. Laut den Entwickler wird Mortal Online 2 „ewig“ weiterentwickelt, weswegen man nicht von einem klassischen Release sprechen kann.

