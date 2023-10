Spieler setzt sich gegen Cheater in Warzone zur Wehr – Gewinnt, ohne einen Schuss abzugeben

In einem neuen Video befassen sich unsere Kollegen von GameStar Talk mit der Frage, wie es mit The Elder Scrolls 6 weitergeht. Schaut es hier.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Call of Duty: Warzone ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es erschien ursprüng...

In Call of Duty: Warzone gibt es jetzt übrigens eine Schrotflinte aus Doom. Die hilft euch zwar nicht unbedingt gegen Cheater, kommt aber mit einer Oldschool-Animation daher:

Doch auch in 8.000 Meter Höhe können die Cheater dem tödlichen Gas nicht entkommen. zhubaohi war es jedoch dank seiner Stims möglich, seine Gesundheit immer wieder auffüllen. So konnte er genug Zeit schinden, bis das Gas auch die Betrüger erreichte.

Wie kam er auf die Idee? Die Cheater sollen einen Speedhack genutzt haben, um in 8.000 Meter Höhe zu fliegen. Außerdem schreibt der Reddit-Nutzer, dass die Cheater einen Aimbot hatten. Das sei in der Killcam seines Teammitglieds zu sehen gewesen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der finalen Phase eines Warzone-Matches trafen er und seine Teammitglieder auf einen Kampfhubschrauber, in dem seiner Aussage nach Cheater saßen.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Jetzt teilte ein Spieler einen Clip aus Call of Duty: Warzone, in dem er Cheater besiegte, ohne auf die betrügerischen Spieler zu schießen. Seinen Weg zum Erfolg pflasterte er dabei mit massig Stims, die er clever nutze, um seine Gesundheit aufzufüllen.

Ein Spieler hat es in Call of Duty Warzone geschafft, eine Auseinandersetzung mit Cheatern zu gewinnen, indem er seine Ausrüstung clever nutzte.

Insert

You are going to send email to