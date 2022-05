Warum ist die Leertaste die größte Taste auf der Tastatur?

Die Leertaste ist die größte Taste auf der Tastatur. Doch warum ist das so und wer braucht das? Wir erklären es euch.

Jedem von euch dürfte es sicher schon aufgefallen sein: Nicht alle Tasten auf der Tastatur sind gleich groß. Bestimmte Tasten haben sehr ungewöhnliche Formen, während die meisten Buchstaben und Zahlen die gleiche Form haben.

Die Leertaste ist auf jeder Tastatur die größte und liegt im Normalfall immer an der gleichen Position. In der Regel ist das direkt ganz vorne zwischen den Tasten Alt und Alt-Gr. MeinMMO erklärt euch, warum die Leertaste mit Abstand am größten ist und den meisten Platz auf der Tastatur einnimmt.

Die „Leertaste“ gibt es in verschiedenen Formen schon seit fast 200 Jahren

Woher kommt die Leertaste? Eine Leertaste oder einen „Balken“ findet ihr schon bei der frühesten Form von „Tastatur“. Denn bereits bei Schreibmaschinen aus dem 19. Jahrhundert gibt es so einen Balken, damit man keine Taste und damit Tinte auf die Seite drücken musste.

Im Laufe der Zeit änderte sich diese Taste mehrfach. Zeitweise gab es bei Schreibmaschinen an der Seite einen Hebel, der die Aufgabe der Leertaste übernahm. Das war aber wenig ergonomisch, da man den Schreibfluss unterbrechen musste.

Bei späteren Geräten verschwanden diese Ideen wieder und man orientierte sich wieder am Balken, den wir bis heute auf der Tastatur finden.

Warum ist die Leertaste denn so groß? Die große Leertaste stammt noch aus der Zeit, wo man die Tastatur vor allem zum Schreiben und nicht fürs Gaming verwendet hat. Denn die Leertaste ist so groß, damit man sie beim Schreiben mit beiden Händen gleichermaßen erreichen kann. Die Leertaste gehört auch mit zu den am meist genutzten Tasten auf der Tastatur, die ihr ständig braucht und die daher immer für jede Hand erreichbar sein muss.

Im Normalfall ruhen beide Hände auf der Tastatur. Die beiden Daumen liegen dabei auf der Leertaste. Beim Tippen soll dann einer der beiden Daumen die Leertaste betätigen und für eine leere Stelle im Text sorgen.

Vor allem User, die etwa das 10-Finger-System beherrschen und schnell schreiben können, wissen die große Leertaste zu schätzen.

Heute hat die Leertaste auf der Tastatur viele neue Aufgaben

Mittlerweile hat die Leertaste auf der Tastatur auch viele andere Funktionen übernommen und ist nicht nur für eine Leerstelle da:

So könnt ihr mit der Leertaste im Browser die Seiten blättern.

In vielen Media-Playern wie dem VLC könnt ihr die Leertaste zum Pausieren nutzen.

In vielen Spielen wird die Leertaste häufig zum Springen verwendet.

