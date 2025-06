Eines der besten Spiele zu Warhammer ist gerade kostenlos mit Twitch Prime

Mit Twitch Prime gibt es in den nächsten Wochen ein taktisches Rollenspiel aus dem Warhammer-Universum – und das kostenlos. MeinMMO verrät euch, welches Spiel das ist und wie ihr es euch sichern könnt.

Was ist das für ein Spiel? Nutzer von Twitch Prime können sich ab sofort Mordheim: City of the Damned sichern. Dabei handelt es sich um einen rundenbasierten Strategietitel aus dem Warhammer-Universum, der in einem Fantasy-Setting spielt. Es ist einer der besten Spiele für Warhammer Fantasy.

In dem Spiel verschlägt es euch in die gleichnamige Stadt Mordheim. Dort ist ein mysteriöser Komet abgestürzt, weshalb mehrere Banden um die Vorherrschaft in dem Gebiet kämpfen.

Der abgestürzte Komet brachte wertvolle Artefakte mit sich, die ihr nun sammeln könnt.

Ihr befehligt unterschiedliche Trupps aus Fraktionen wie den Schwestern des Sigmar oder den Skaven. Mit der Zeit levelt ihr auf und findet neue Ausrüstung.

Wenn ihr nicht gerade durch die Stadt schleicht, kämpft ihr in rundenbasierten Kämpfen gegen andere Truppen.

Obwohl dieser Warhammer-Titel in einem Fantasy-Setting spielt, legt Mordheim: City of the Damned mehr Wert auf das taktische Gameplay als die Story. Allerdings: Das Spiel hat einen hohen Schwierigkeitsgrad, weshalb er nicht unbedingt für Neulinge zu empfehlen ist, sondern eher für Veteranen.

Mordheim gibt es kostenlos auf Twitch Prime

Wie komme ich an das Spiel? Um euch Mordheim: City of the Damned zu sichern, müsst ihr euer Twitch-Konto mit eurem Amazon-Prime-Account verbinden. Das setzt voraus, dass ihr Amazon Prime kostenpflichtig abonniert habt.

Bei Amazon Prime müsst ihr mit Kosten von etwa 89,90 Euro pro Jahr oder 8,99 Euro pro Monat rechnen. Studenten und Auszubildende bekommen 50 % Rabatt.

Habt ihr das Abonnement, könnt ihr euch mit dem Link zur Prime Gaming Verknüpfung einloggen und den Punkt „Verknüpfe ein Twitch-Konto“ anklicken. Meldet ihr euch mit eurem Twitch-Konto an, habt ihr den Account verknüpft.

Mordheim: City of the Damned findet ihr dann, indem ihr auf der Hauptseite von Twitch oben rechts auf die Krone klickt. Geht dann auf „Jetzt sichern“, sucht Mordheim aus der Spieleauswahl heraus und fügt es eurem Konto hinzu, indem ihr auf „Spiel aktivieren“ und dann „Spiel holen“ geht.

Welche Vorteile hat Twitch Prime? Neben Mordheim: City of the Damned gibt es noch andere Spiele, die ihr euch sichern könnt. Zudem erwarten euch exklusive Emotes, Zugänge zu Chats in Streams, Rabatte auf Spiele und ein kostenloses Abo pro Monat für einen Streamer eurer Wahl.

Mordheim: City of the Damned hat zwar einen hohen Schwierigkeitsgrad, doch es ist eines von mehreren Spielen, mit dem ihr in die Welt von Warhammer einsteigen könnt. Daneben gibt es noch 6 weitere Titel, mit denen ihr einen geschmeidigen Einstieg habt: Die 7 besten Spiele, um in die Welt von Warhammer einzusteigen