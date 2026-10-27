Diesen Samstag lohnt es sich, in euren lokalen Warhammer-Laden zu gehen, um eine exklusive Miniatur abzugreifen

Jedes Jahr wird der Warhammer Day mit einer besonderen limitierten Miniatur gefeiert. Dieser Tag fällt dieses Jahr auf den 31. Oktober und bringt ein Modell, das nicht nur Warhammer-Fanatikern, sondern auch D&D-Fans gefallen sollte.

Was ist das für eine Miniatur? Bei der Promo-Miniatur zum Warhammer Day 2026 handelt es sich um die Finsterschwur-Kriegskönigin mit dem Titel „Der Eid ist erfüllt“.

Sie ist damit Teil der Commemorative-Serie und kann nur erbeutet werden, solange der Vorrat reicht. Danach wird sie nicht mehr erhältlich sein.

Sie erscheint diesen Samstag, am 31. Oktober 2026, für 32,50 € in Warhammer-Läden, kann aber auch noch online bestellt werden.

Die limitierte „Der Eid ist erfüllt“-Miniatur zum Warhammer Day 2026 (Quelle: Warhammer Community)

Klar, die Miniatur ist selten und daher sicherlich begehrt. Was sie für mich und womöglich viele weitere Miniatur-Enthusiasten noch beliebter machen wird: Sie eignet sich neben der Anführerin einer Finsterschwur-Armee auch als perfekte Barbarin für eine Kampagne von Dungeons & Dragons.

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In Age of Sigmar sowie Faerûn zu Hause

Mit der Finsterschwur-Kriegskönigin hat Games Workshop mich direkt am Haken. Sie sieht aufgrund ihres Detailgrades und der verschiedenen Partien (Haar, Haut, Stoff und Metall) nicht nur ungemein einladend zum Bemalen aus, sondern würde auch perfekt in unsere D&D-Kampagne passen!

Generell zeigt die Miniatur, wie stark die Modelle aus Age of Sigmar im Vergleich zu 40.000 mit ihrem eher fantasyhaften Ansatz in die Welt des anderen Tabletops passen. Nicht ohne Grund bin ich neben meiner Liebe für Tyraniden auch bereit, den Monstern fremd zu gehen und mich stattdessen einer anderen Kreatur zu widmen, die hoffentlich Platz in einer D&D-Session finden wird.

Wie findet ihr die Promo-Miniatur des diesjährigen Warhammer Days? Werdet ihr mit mir vor Ort sein? Oder lässt die Kriegerin euch eher kal? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Am Wochenende vor dem Warhammer Day fand bei der SPIEL-Messe die Verleihung des Golden-Demon-Wettbewerbs statt, wo die europäischen Meister der Miniatur-Kunst ihre Werke präsentieren. Ich war vor Ort dabei und kann mich an dem Sieger kaum sattsehen: Der Sieger der EM für Warhammer-Miniaturen zeigt, dass ein fehlendes Gadget keine Ausrede mehr für mich ist