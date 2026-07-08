Warhammer 40.000: Rogue Trader erzürnt die Maschinengeister mit fehlerhaften Riten auf Switch 2, entschuldigt sich, macht alle DLCs kostenlos

Die Techpriester von Owlcat haben sich offenbar nicht an die korrekten Protokolle gehalten. Seit Rogue Trader, das Rollenspiel zu Warhammer 40.000, im Dezember 2025 auf Nintendo Switch 2 kam, hatte es Probleme. Jetzt entschuldigt sich das Studio.

Rogue Trader hatte auf Switch 2 ein halbes Jahr lang Schwierigkeiten mit der Performance, Bugs und sogar Crashes, die das RPG unspielbar gemacht haben. Seit dem miesen Launch arbeiten die Entwickler – Verzeihung, die ehrenwerten Priester des Mars – an Fehlerbehebungen.

Jetzt hat man offenbar herausgefunden, welche Maschinengeister für die Probleme verantwortlich sind und sie mit den entsprechenden Riten besänftigt. Owlcat hat sich aber dazu entschieden, Abbitte zu leisten und schenkt allen Spielern auf Switch 2 sämtliche DLCs:

Das Deluxe Pack enthält einige Items und Kosmetika.

Void Shadows überarbeitet das Innere des Schiffs und bringt die Todeskult-Assassine Kibellah als neue Begleiterin.

Mit Lex Imperialis wird Rogue Trader um einen Arbitrator samt Cyberhund-Begleiter erweitert, natürlich mit eigenen Missionen und Story.

The Infinite Museion ist der neuste DLC mit einem Genetor Extremis als Begleiter und … selbst für Warhammer-Verhältnisse düsteren Szenen. Dieser ist aktuell auf Switch 2 noch nicht verfügbar und wird nachgereicht.

Jeder der DLCs kostet für sich bereits 17,50 Euro, das Deluxe Pack weitere 15 Euro – insgesamt gibt’s also 60 Euro an Inhalten geschenkt. Die Story-DLCs umfassen jeweils rund 10-15 Stunden zusätzlichen Content. Spieler sind absolut begeistert von der Aktion.

Video starten Warhammer 40.000: Rogue Trader zeigt im Launch-Trailer von The Infinite Museion eine unerwartete Musikeinlage Autoplay

„Abelard, zeige Owlcat meine Wertschätzung“

Owlcat hat einen Post zum Update auf Reddit veröffentlicht und einen kleinen Einblick in die Verbesserungen gegeben. In über 100 Kommentaren überschlagen sich die Nutzer mit Lob für das Studio.

Während sich einige ungläubig darüber zeigen, dass Entwickler in dieser Zeit von sich aus ein solches Geschenk als „Abbitte“ bringen, wollen andere sich für diese Geste direkter bedanken:

„Ironischerweise werde ich die DLCs jetzt vermutlich kaufen. Ich wollte eigentlich erst tiefer in das Spiel einsteigen […]. Aber das ist ein so konsumentenfreundlicher Move, dass ich sie dafür belohnen will. Es nervt ein bisschen, dass alles so vermüllt ist, dass es schockiert, wenn man eine vernünftige Firma findet, die nicht-soziopathisch agiert.“ Kettatonic auf Reddit

Wie findet ihr die Aktion? Habt ihr Rogue Trader schon gespielt? Welcher DLC ist euer liebster? Schreibt uns einen Kommentar!

Owlcat arbeitet derweil bereits am ersten DLC im zweiten Season Pass: Processional of the Damned, der zwischen Juli und September erscheinen soll und euch auf einen Schiffsfriedhof führt.

Während wir nicht genau wissen, wie es Owlcat geschafft hat, die Maschinengeister der Switch 2 zu erzürnen, haben wir aber zumindest eine leise Ahnung, dass vielleicht jemand im Team den Makel der Ketzerei tragen könnte … In Warhammer 40.000: Rogue Trader könnt ihr eine außerirdische Waifu haben – Wir sprachen mit den Verantwortlichen