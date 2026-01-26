Warframe Mobile für Android: Alles zu Release, Crossplay und Beta

Warframe Mobile für Android: Alles zu Release, Crossplay und Beta

Der MMO-Shooter Warframe erhält bald eine Mobile-Version für Android. Was ihr dazu wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Wann erscheint Warframe Mobile für Android-Geräte? Am 18. Februar 2026 zieht endlich auch die Android-Variante nach, denn die iOS-Version von Warframe ist bereits seit dem 20. Februar 2024 verfügbar.

Kann man sich bereits vorregistrieren? Ja, ihr könnt euch im Google Play Store vorregistrieren und euch eine Belohnung in Form der Kollektion Cumulus sichern.

Hat die Mobile-Variante andere Inhalte als PC und Konsole? Nein, die Inhalte, das Gameplay und die Story sind exakt dieselben wie in den anderen Versionen. Auch kommende Updates werden auf allen Plattformen gleichzeitig implementiert werden.

Gibt es vorher eine Beta? Ja, ab dem 11. Februar, allerdings nur in Kanada.

Alle Infos zu Crossplay, Cross-Save und Systemanforderungen in Warframe Mobile

Gibt es Crossplay? Ja, ihr könnt mit Spielern aller anderen Plattformen gemeinsam spielen, wenn ihr das wollt. Das ist optional und ihr könnt euch in den Einstellungen entscheiden, ob ihr das wollt oder ob ihr lieber nur mit Spielern auf mobilen Geräten zocken wollt.

Kann man auch mit einem Account auf verschiedenen Plattformen spielen? Ja, ihr könnt, wenn ihr eure Accounts verbindet, nahtlos auf allen verfügbaren Plattformen spielen und da weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Euren Fortschritt nehmt ihr dann mit. Eine Anleitung, wie ihr eure gewünschten Plattformen verknüpft, findet ihr auf der offiziellen Warframe-Homepage.

Welche Anforderungen muss mein Android-Gerät erfüllen? Euer Smartphone oder Tablet sollte folgende Parameter erfüllen:

  • 64-Bit-System auf ARM64-Prozessor
  • Android OS 12.0 oder höher
  • Min. 4 GB RAM

Kann man auch mobil mit einem Controller spielen? Ja, ihr könnt mit den meisten Bluetooth- oder USB-Controllern spielen.

Gehen auch Maus und Tastatur? Maus und Tastatur sind derzeit nicht möglich.

Solltet ihr den Android-Release zum Anlass nehmen, wieder oder zum allerersten Mal in Warframe einzusteigen, kann das Spiel erstmal erschlagend wirken. Wir haben daher einige Tipps für euch, die euch den Einstieg deutlich erleichtern und Fehler verhindern: 13 Tipps für Warframe, die sich Anfänger und Rückkehrer merken sollten

