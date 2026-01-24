Die Entwickler des MMO-Shooters Warframe haben eine neue Version des Titels angekündigt, die möglicherweise eine neue Zielgruppe erschließen könnte. Zudem erwartet Fans bald ein großes Update.

Was ist das für eine Version? Entwickler Digital Extremes hat eine Mobile-Version für ihren MMO-Shooter Warframe angekündigt, der sich weiterhin großer Beliebtheit erfreut. Diese soll am 18. Februar 2026 erscheinen, erstmals aber nur für Android-Handys verfügbar sein.

Diesen Schritt begründet Megan Everett von Digital Extremes wie folgt:

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung auf Android-Geräten sind wir einen Schritt näher daran, Warframe auf allen Plattformen der aktuellen Generation spielbar zu machen. Es war schon immer unser Ziel, Warframe so zugänglich wie möglich zu machen. Unser Spiel hat für jeden etwas zu bieten, und dies ist der nächste große Schritt, um die Warframe-Erfahrung mit neuen Tenno auf der ganzen Welt zu teilen.

Die Android-Version soll Crossplay unterstützen, sodass mit Spielern auf anderen Plattformen gemeinsam gezockt werden kann. Auch Cross-Save soll es geben, das heißt, ihr werdet geräteunabhängig auf eure Spielstände zugreifen können.

Alles zur Mobile-Version und zum nächsten Update

Wer kann Warframe auf dem Handy spielen? Im Grunde alle, die ein Android-Gerät besitzen, welches mit folgenden Systemanforderungen ausgestattet ist:

64-Bit-System auf ARM64-Prozessor

Android OS 12.0 oder höher

Min. 4 GB RAM

Regulärer Release ist am 18. Februar, nur in Kanada läuft bereits ab dem 11. Februar eine Testphase, während der bereits gespielt werden kann.

Wer sich die neue Version bis zum 4. März 2026 auf sein Gerät lädt und sich im Spiel einloggt, erhält die Kollektion „Cumulus“, die kosmetische Waffen, Rüstungen und Ressourcen-Booster beinhaltet. Die Voranmeldung für die Mobile-Version über den Google Play Store ist bereits online. Alle Infos dazu findet ihr auf der offiziellen Website von Warframe.

Was für ein Update kommt zudem? Im März 2026 erscheint das Update „Der Schattenmacher“ für alle verfügbaren Plattformen. Eines der Highlights davon ist ein neuer Warframe namens Follie, der mittlerweile 64. im Spiel.

Außerdem soll es einen neuen Spielmodus geben, bei dem sich Spieler in Teams zusammenschließen müssen und Aufgaben erledigen, während sie von einem starken Gegner gejagt werden. Auf MeinMMO findet ihr wichtige Tipps zum Spiel, die sich sowohl Anfänger als auch Rückkehrer ansehen sollten.

Was gibt es sonst noch zu wissen? Mehr Informationen zu „Der Schattenmacher“ wollen die Entwickler im Zuge eines Dev-Streams im Februar verraten.

Eine weitere Version für das Spiel steht aber auch schon in den Startlöchern: Warframe erscheint noch im ersten Quartal 2026 für Nintendo Switch 2 und soll auf der Konsole mit flüssigen 60 FPS und 1080p im Handheldmodus laufen.

Es wird spannend zu sehen, ob Warframe seine Community auf die Mobile-Version locken kann, und ob völlig neue Spieler so den Zugang zum Spiel finden. Was sind eure Gedanken dazu? Werdet ihr der Android-Fassung eine Chance geben? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Das Spiel findet noch immer neue Fans: Twitch-Streamer spielt zum ersten Mal Warframe, findet Schriftzug einer fiktiven Alien-Sprache, entschüsselt spontan die wahre Bedeutung