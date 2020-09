Warframe wird kleiner, braucht dafür aber ein großes Update

Das Entwicklerstudio Digital Extremes gab bekannt, dem beliebten Onlinespiel Warframe eine Schlankheitskur zu verpassen. Diese bringt aber zugleich eine optische Verschönerung mit sich.

Was kündigten die Entwickler an? Warframe ist zu groß. Deswegen soll nach der großen Erweiterung Heart of Deimos mit Updates die Installationsgröße verkleinert werden. Außerdem kommt eine neue Technologie zur Kompression von Texturen zum Einsatz, wodurch diese besser aussehen werden, obwohl die Dateigrößen schrumpfen.

Um wie viel wird Warframe kleiner? Das erste Update erscheint in der kommenden Woche für PC und wird das Spiel um 6,6 GB verkleinern. Dafür müsst ihr aber ein Update in der Größe von 6,5 GB herunterladen. Anschließend soll es bis Ende des Jahres noch weitere solcher Updates geben, wodurch insgesamt 15 GB an Festplattenplatz freigegeben wird. Aktuell belegt das Spiel je nach System zwischen 30 GB rund 48 GB.

Laut Digital Extremes soll nicht nur die PC-Version davon profitieren, auch die meisten anderen Plattformen werden diese Schlankheitskur durchlesen. Wann genau das stattfinden wird und welche Plattformen genau gemeint sind, verriet das Studio noch nicht.

Spieler haben keinen Platz mehr für Warframe

Warum ist das nötig? Laut den Entwicklern hat das sehr erfolgreiche Warframe über die vergangenen 8 Jahre eine solche Größe erreicht, dass manche Spieler das Onlinegame inzwischen nicht mehr auf kleineren SSDs installieren können, sondern auf langsamere HDDs ausweichen müssen. Dadurch steigen aber die Ladezeiten an.

Damit Spieler Warframe auch in Zukunft auf schnellen SSDs installieren und kurze Ladezeiten genießen können, kommt es nun zu dieser Schlankheitskur.

Hier seht ihr einen Vergleich, wie Warframe vor und nach der Überarbeitung aussieht.

Warum wird Warframe auch gleichzeitig hübscher? Die Entwickler nutzen eine neue Technologie genannt Oodle Texture, um die Texturen im Spiel neu abzuspeichern. Dadurch werden die Dateien kleiner, die Qualität der Texturen wird aber höher sein als das vorher der Fall war. Das heißt, die neue Komprimierungsmethode arbeitet effektiver als die aktuelle.

Ihr bekommt also hübschere Texturen im Spiel zu sehen. Doch das ist noch nicht alles. Auch die Lightmaps im Spiel werden überarbeitet. Diese wurden verändert, damit Lichter im Spiel noch besser aussehen. Ebenso kommt es zu einer Optimierung der sogenannten Normal Maps, welche für eine Tiefenstruktur sorgen.

Generell sollten diese Überarbeitungen Warframe also optisch sichtbar aufhübschen.

Ihr als Spieler von Warframe profitiert also doppelt: Das Spiel wird kleiner, sieht aber gleichzeitig besser aus.

Was haltet ihr von dieser Überarbeitung? Freut ihr euch schon auf das kleinere aber hübschere Warframe?

