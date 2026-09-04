Wardogs veranstaltet einen Wettbewerb, bei dem ihr 100.000 $ gewinnen könnt. So nehmt ihr teil und habt eine Chance auf das Preisgeld.

Um welchen Shooter geht es? Wardogs ist im September 2026 DER heiße Shooter, den gerade jeder zocken will – das zeigen auch die Zahlen auf Steam: Am 3. September startete eine zweite Closed-Beta, und trotz eingeschränktem Zugangs spielten den Shooter schon am ersten Tag der Beta bis zu 162.000 Spieler zeitgleich.

Wardogs ist ein PvP-Shooter nach dem „King of the Hill“-Prinzip aus ARMA 3, in dem ihr Geld durch Aktionen wie Kills und Wiederbelebungen verdient.

Mit dem Geld kauft ihr die Waffen, Ausrüstungsgegenstände und Gadgets, die ihr jedoch bei einem Tod verliert, sowie Nachschublieferungen, Materialien und Fahrzeuge.

Insgesamt treten 100 Spieler, aufgeteilt in drei Teams, als Infanteristen und mit Panzern oder Helikoptern an.

Das Team, das mehr Spieler in der Zone hat, bekommt einen Punkt. Das erste Team mit 100 Punkten gewinnt das Match.

Kurz vor dem Start der zweiten Beta verkündeten die Wardogs-Entwickler bei der FPS Games Show, einen Wettbewerb zu veranstalten, bei dem ihr echtes Geld gewinnen könnt. Das Wichtigste für die Teilnahme an dem Wettbewerb ist das, was ihr als Wardogs‑Spieler am kommenden Wochenende ohnehin am liebsten machen wollt: Wardogs spielen.

Video starten BULKHEAD stellt den Militär-Shooter WARDOGS im Trailer vor Autoplay

Mit coolen Clips zum finanziellen Erfolg – So macht ihr mit

Was ist das für ein Wettbewerb? Die Entwickler von Wardogs veranstalten einen Wettbewerb, den sie The $100K Clip nennen. Dabei habt ihr die Chance, 100.000 US-Dollar zu gewinnen, indem ihr Clips aus Wardogs auf den verschiedenen Plattformen postet.

Am 15. Oktober (oder kurz danach) küren die Entwickler die 100 besten Clips. Der Sieger bekommt die 100.000 $ im echten Leben, die 99 anderen bekommen 100.000 $ im Spiel, wovon sie sich Ausrüstung und Waffen kaufen können.

So macht ihr mit: Um an dem 100.000-$-Wettbewerb von Wardogs teilzunehmen, müsst ihr Wardogs spielen, besondere Momente aufzeichnen und bis zum 8. Oktober 2026 einen maximal 2-minütigen Clip auf YouTube, TikTok, X oder Instagram posten. Damit ihr für den Gewinn infrage kommt, müsst ihr die geteilten Clips mit dem Hashtag „#WARDOGS100K“ versehen.

Anschließend müsst ihr euren Clip auf der Website wardogs100k.com mit euren Kontaktdaten einreichen, damit euch die Entwickler im Falle eines Gewinns kontaktieren können.

Die Entwickler schreiben zudem, dass es helfen kann, die Clips auf möglichst vielen Plattformen zu posten, denn: Je mehr Views sie haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Entwickler den Clip sehen.

Bis wann geht der Wettbewerb? Ihr könnt neue Clips bis zum 9. Oktober 2026 um 00:59 Uhr deutscher Zeit einreichen.

Wann werden die Gewinner bekanntgegeben? Die Gewinner werden am 15. Oktober 2026 oder kurz danach bekanntgegeben, heißt es seitens der Entwickler.

Welche Clips kommen infrage? Alle möglichen besonderen Momente, die ihr in Wardogs erlebt habt. Die Entwickler grenzen nicht ein, was in einem Clip passieren muss. Sie sagen etwa, es könnten lustige Situationen, skillvolle Aktionen, heroische Rettungen oder epische Fails sein.

Sie seien aber auf der Suche nach Clips, die am besten zeigen, was Wardogs auszeichnet, darunter etwa Teamwork, starke Entscheidungsfindung, „All out Warfare“ und Kreativität. Es gibt auch die Kategorie „Only in Wardogs“, die alle zuvor genannten Kategorien vereint.

Wie gewinnt man? Die Entwickler selbst stellen eine Reihe von Schiedsrichtern, die dann anhand der genannten Kategorien Punkte vergeben. Ihr müsst also möglichst viele Punkte in allen Kategorien erreichen.

Werdet ihr an dem Wettbewerb teilnehmen oder sagt ihr, irgendwelche Clips auf Social Media zu posten, ist nicht so euer Ding – nicht mal für die Chance auf 100.000 $?

Wardogs ist übrigens nicht das erste Spiel, das einen solchen Wettbewerb veranstaltet. Tatsächlich hat Battlefield 6 etwas Ähnliches gemacht. Der Gewinner bekam schließlich einen Goldbarren mit seinem Namen drauf, weil er richtig viel Zerstörung angerichtet hat. Mehr auf MeinMMO: Spieler bekommt von EA einen Goldbarren mit seinem Namen drauf, weil er in Battlefield 6 das macht, was Battlefield-Fans am liebsten machen