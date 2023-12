War Thunder bringt im neuen Update “Air Superiority” nicht nur ein überlegenes Flugzeug – Freut euch auf ein Killer-Schiff und einen Über-Panzer

Mit dem neuen Update »Air Superiority« bietet euch War Thunder nicht nur überlegene Flugzeuge. Neben der F-15 Eagle gibt’s noch mächtige Schiffe und dicke Panzer.

Was steckt im Update? Air Superiority ist der Name des aktuellen Updates von War Thunder, und darin geht es vor allem um Überlegenheit. Wer an der Spitze bleiben will, muss sich nämlich immer wieder herausfordern und seine Überlegenheit stets aufs Neue beweisen. Daher bietet das Update einen Schwung mächtiger Flugzeuge, Schiffe und Panzer, die allesamt durch Perfektion und Überlegenheit auffallen.

Neben den neuen Fahrzeugen gibt’s freilich weitere Goodies im Update, darunter eine neue Map namens »Vulkantal«. Diese Karte für Luftschlachten wurde von der Landschaft Kamtschatkas inspiriert, einer Halbinsel am äußersten Rand Russlands. Diese Ecke bisher noch unberührter Natur ist nun zu einem Schlachtfeld geworden, auf dem ihr um die namensgebende Lufthoheit ringt.

Die F-15 Eagle – Luftüberlegenheit in Perfektion

Was ist das für ein Flieger? Die F-15 Eagle ist ein dediziertes amerikanisches Luftüberlegenheits-Jagdflugzeug, das nach dem Vietnamkrieg entwickelt wurde und auf den daraus gewonnenen Erfahrungen basiert.

Das Flugzeug wurde Mitte der 70er Jahre in Dienst gestellt und erwies sich als Exportschlager für die USA. Mehrere verbündete Staaten, darunter Japan und Israel, nahmen den »Adler« in ihre Luftstreitkräfte auf. Daher könnt ihr die Eagle auch in insgesamt drei Forschungsbäumen auf Rang 8 antreffen. Insbesondere in den späten 70er-Jahren konnte sich die Eagle in Luftschlachten gegen syrische Jets ein ums andere Mal beweisen.

Was sind die Stärken des Flugzeugs? Als namensgebender Luftüberlegenheits-Jäger bietet die Eagle eine unübertroffene Kombination aus Wendigkeit, Geschwindigkeit und tödlicher Feuerkraft.

Dank ihrer extrem leistungsstarken Triebwerke verfügt die F-15 über ein hervorragendes Schub-Gewichts-Verhältnis, das es ihr ermöglicht, rapide an Höhe zu gewinnen und nach Dogfights schnell wieder einsatzbereit zu sein.

Apropos Dogfights: Dieses Flugzeug ist zwar ein ordentlicher Brocken, verfügt aber aufgrund der einzigartigen Bauweise über sehr gute Wendigkeit. Das kommt euch im Kurvenkampf zugute, wo ihr feindliche Maschinen problemlos ausmanövriert.

Fliegen kann die Eagle also, aber kann sie auch siegen? Ein Blick auf die Bewaffnung sagt klar: Ja! Als Luftüberlegenheits-Jäger ist die Eagle für den Luftkampf optimiert. Sie trägt bis zu 4 Kurz- und 4 Langstreckenraketen. So könnt ihr aus einer Reihe von AIM-9 Sidewinder- und AIM-7 Sparrow-Raketen wählen.

Um Dogfights ohne Raketen zu gewinnen, steckt noch eine dicke Kanone vom Typ 20 mm M61-Vulkan im Flugzeug. Und wer gerne Panzer am Boden ärgert, kann auch ein paar Bomben dazupacken.

Damit wird die F-15 Eagle wirklich zu einem majestätischen Adler, der über allen anderen Flugzeugen im Spiel thront. Ein wahrhaftes Musterbeispiel der Überlegenheit.

Die USS Roanoke – Die schwimmende Flugverbotszone

Was ist das für ein Schiff: Als sich im 2. Weltkrieg die Überlegenheit von Flugzeugen gegenüber herkömmlichen Schiffen herausstellte, wollte die US Navy einen Kreuzer, der besonders gut mit feindlichen Fliegern aufräumen konnte.

Die Umsetzung dieser Idee waren die leichten Kreuzer der Worcester-Klasse, deren zweites Schiff die USS Roanoke darstellt. Diese Schiffe waren für leichte Kreuzer besonders gut gepanzert, aber dennoch sehr schnell und effektiv bewaffnet. Das Schiff wurde allerdings erst nach dem Krieg fertig und bereits 1958 wieder außer Dienst gestellt.

Das sind die Stärken des Schiffs: Als leichter Kreuzer ist die USS Roanoke für die Abschirmung der Flotte zuständig und darauf ausgelegt, sowohl Wasser als auch Luftziele effektiv zu bekämpfen. Dazu verfügt sie über sechs Türme mit je 2x 152 mm 6″/47-Kaliber-Mark-16-Mehrzweckgeschützen, also insgesamt stolze zwölf Hauptgeschütze.

Diese Kanonen verfügen gegenüber herkömmlichen Modellen über einen größeren Richtwinkel, und eine höhere Feuerrate. Obendrein können die Geschütze auch effektiv Luftziele bekämpfen. Zusätzlich zu den Hauptgeschützen hat die Roanoke 24 76-mm-Geschütze in Zwillings- und Einzellafetten im Arsenal, um damit Flugzeuge und Schnellboote noch effektiver abzuwehren.

All das macht den leichten Kreuzer zu einer veritablen »Flugverbotszone«, die auch größere Mengen von feindlichen Fliegern problemlos in Schach hält. Sollte die Roanoke selbst unter Beschuss geraten, so ist sie durch ihren dicken Panzergürtel mit einer Dicke von 127 mm gut geschützt. Doch eine besondere Überraschung hat das leichte Schiff für Bomber parat, denn es verfügt über ein Panzerdeck mit einer Dicke 25 mm und ein zusätzliches internes gepanzertes Deck mit 88-mm-Dicke.

Wenn ihr also ein schnelles, wendiges, zähes und gut bewaffnetes Schiff sucht, dann holt euch die USS Roanoke auf Rang 5 der US Navy.

Der Leopard 2A7V – Schwerer und besser

Was ist das für ein Panzer? Der Leopard 2A7V ist eine der neuesten Varianten der bekannten Leopard-2-Panzerserie der Bundeswehr. Diese Version wurde mit verbesserter Panzerung sowie weiteren Upgrades im Kampfwert gesteigert.

Der Panzer befindet sich auf dem neuesten Stand der Technik und ist erst seit 2021 im Einsatz. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen wurde die Panzerung verbessert, neueste Optiksysteme verbaut und das Getriebe auf das höhere Gewicht optimiert.

Dadurch wird der Panzer auch aktuellen Anforderungen auf dem Schlachtfeld gerecht, selbst wenn die Verbesserungen zulasten der Geschwindigkeit gehen. Doch die Vorteile machen diesen Rückschlag durchaus wett.

Das kann der neue Leo: Auf den ersten Blick unterscheidet die neue A7V-Version kaum von einem anderen Leo 2. Doch die Verbesserungen sind zwar unscheinbar, aber mächtig. Da wäre zum einen das neue modulare Zusatzpanzerungspaket, das die vordere Wanne verstärkt.

Das war nämlich ein besonders verwundbarer Teil des Fahrzeugs, der nun besser gegen kinetische Munition und Hohlladungen geschützt ist. Zusätzlich gibt es einen Minenschutz an der Unterseite, die den Tank auch gegen garstige Sprengladungen von unten wappnet.

Diese kombinierten Upgrades gehen allerdings auf Kosten des Gewichts. Im Gegensatz zu seinem direkten Vorgänger steigt das Gewicht des Leopard 2A7V auf beeindruckende 66,5 Tonnen, was wiederum die Höchstgeschwindigkeit auf von früheren 68 auf nur noch 61 km/h senkt.

Wenn ihr diese Tatsache jedoch im Kopf behaltet, stellt sie keine nennenswerte Schwäche dar. Denn dieser hochmoderne Kampfpanzer hat quasi keine Schwächen mehr. Er ist rundherum gut gepanzert, erkennt Ziele mit Wärmebildkameras der 3. Generation und ballert mit der hochpräzisen L/55 A1-Glattrohrkanone jeden Gegner aus hoher Distanz ins Jenseits.

Wenn ihr einen starken deutschen Kampfpanzer sucht, der in jeder Gefechtssituation und bei jedem Spielstil brilliert, dann holt euch den Leopard 2A7V auf Rang 8 des deutschen Forschungsbaums.

