Warum die deutsche „Wallpaper Engine“ für 4 € eines der 10 größten Spiele auf Steam ist

Mit fast 77.000 gleichzeitigen Nutzern ist die „Wallpaper Engine“ von 2 deutschen Entwicklern eines der 10 Spiele auf Steam mit den meisten gleichzeitigen Spieler. Das wundert seit Jahren doch einige: Jetzt erklärt ein neuer Bericht, was hinter dieser Anomalie steckt.

Das war schon immer ein Rätsel auf Steam:

Seit langem befindet sich unter den beliebtesten Spielen der Welt auf Steam ein Ausreißer: „die Wallpaper Engine.“ Es ist das einzige „Nicht-Spiel“, das sich so weit oben in den Charts von Steam befindet.

Auch heute steht die „Wallpaper Engine“ auf Platz 10 der Spiele mit den meisten gleichzeitigen Spielern, zwischen den MMOs Ark: Survival Evolved und Rust.

In einem neuen Bericht wird jetzt das Rätsel um die mysteriöse „Wallpaper Engine“ gelöst.

Die „Wallpaper Engine“ hat mehr Spieler als Destiny 2 oder Warframe gerade (Stand 23.7., 13:02 Uhr).

Was war so verwirrend an der Wallpaper Engine? Dass ein solches Programm auf Platz 10 der gleichzeitigen Nutzer steht, war schon immer ein Rätsel. Denn sonst stehen ausschließlich Spiele derart hoch auf Steam.

Die Wahlpaper-Engine ist eigentlich dafür da, um dynamische Desktop-Hintergründe für Windows zu erschaffen und koste 4 €. 2017 wurde die Engine etwa für Heldenporträts in Overwatch genutzt.

Das Programm wurde im Oktober 2016 von zwei Deutschen entwickelt, die als „Wallpaper Engine Team“ auftreten.

Steam sperrt Shop-Seiten für einige Sex-Spiele in Deutschland

In China sind Pornos verboten – Aber Steam ist erlaubt …

Warum ist die Engine so beliebt? Wie ein Bericht in „MIT Technology Review“ erklärt, wird das Programm stark von Chinesen genutzt, die es als eine Art „Cloud Drive“ verwenden, um Dateien zu tauschen, die in China sonst streng verboten sind. Vor allem Pornos:

„Mehr als 200.000 Steam-Reviews sind in Chinesisch verfasst, von 2016 bis 2022. Diese Reviews drehen sich fast alle um eine Sache: Porn. Oder spezifischer darum, die Software als Cloud Drive und Videoplayer zu nutzen, um Erwachsenen-Inhalte zu tauschen.“

Laut dem Magazin sei Online-Pornografie in China stark zensiert und wird unter Strafe gestellt. Steam sei eine der einzigen globalen Plattformen, die in China überhaupt verfügbar sei. Also haben Chinesen einen kreativen Weg gesucht, um über internationale High-Speed-Server Inhalte zu vertreiben.

Von den 1,6 Millionen Einreichungen an Wallpapern seien 7,5 % als „für Erwachsene“ gekennezeichnet. Häufig seien es Anime-Charaktere in sexuell eindeutigen Posten.

Populär wurde das deutsche Programm in China etwa 2020 durch einen Artikel des Journalisten Cui Jaianyi: Der hatte auf der Wallpaper Engine unter anderem Pornos, Hentai Animes, Donald Trump Memes und Raubkopien von Hollywood-Filmen wie „Joker“ entdeckt.

Solche Spiele kommen sonst aus Deutschland auf Steam:

Weitere Videos Mehr Videos für dich Neuer F2P-Shooter auf Steam zeigt im Trailer, warum es die deutsche Antwort auf Escape From Tarkov ist

Wie reagieren die Entwickler darauf? Der Bericht zitiert Kristjan Skutta, der 2019 zu einem Event in China eingeladen und darauf angesprochen wurde, wie sein Programm verwendet wird. Es heißt, er habe auf die Frage mit einem Lachen reagiert und gesagt:

„Was soll daran falsch sein? Die Wallpaper Engine ist nur ein Framework. Es spielt keine Rolle, was man damit hochlädt – auch verrückte Videos. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist.“

Die chinesische Regierung könnte das aber anders sehen. Viele Chinesen, mit denen das Magazin sprach, gaben an, sie befürchteten, dass China das Schlupfloch auf Steam schließen könnte.

Studio verschenkt gefeiertes Sex-Spiel auf Steam, um Corona-Virus zu bekämpfen