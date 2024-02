Anstatt ein Held bei Marvel zu sein, wäre Robert Downey Jr. ursprünglich lieber ein böser Schurke bei DC geworden

Bevor er als Superheld Iron Man einer der größten Superhelden im MCU wurde, wollte Robert Downey Jr. ursprünglich in einem bekannten DC-Film mitspielen – als Schurke.

Mit der Rolle als Iron Man begeisterte Robert Downey Jr. zahlreiche Marvel-Fans, sein improvisierter Satz „I am Iron Man“ ist bis heute legendär.

Doch bevor der Schauspieler in seiner rot-goldenen Superheldenrüstung glänzte, hatte er eigentlich ganz andere Pläne und wollte zum Konkurrenten DC, um dort ein fieser Bösewicht zu werden.

Robert Downey Jr. sah sich als Scarecrow, Christopher Nolan nicht

Robert Downey Jr. erzählte in einem Q&A nach einem Oppenheimer-Screening, dass er sich einmal mit Christopher Nolan getroffen hatte, um mit ihm über eine Rolle in einem bekannten DC-Film zu sprechen.

Dabei ging es um Batman Begins. Doch statt den Anzug des dunklen Ritters anzuziehen, wollte der Schauspieler zu einem Bösewicht werden und schlug sich selbst als Scarecrow vor.

Voller Überzeugung, dass er der Rolle gewachsen sei, traf er sich mit dem Regisseur. Jedoch wurde dem Schauspieler schnell klar, dass der eigentlich gar kein Interesse an ihm als DC-Bösewicht hatte:

„Er war höflich und alles, aber wenn jemand so ist, merkt man schnell, dass das [Gespräch] nirgendwohin führt“, erzählte Robert Downey Jr.

Am Ende ging die Rolle von Scarecrow an Cillian Murphy, mit dem Robert Downey Jr. zuletzt in dem Blockbuster Oppenheimer zusammengearbeitet hatte.

Obwohl Fans den Schauspieler so sehr als Iron Man feierten, werden wir Robert Downey Jr. nie wieder in seiner ikonischen Rolle sehen, wie Kevin Feige in einem Interview verriet:

