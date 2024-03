Die CAGGTUS ist die größte LAN Deutschlands und bietet Cosplay-Events, Turniere und Streamer. Am 4. April geht sie los.

CAGGTUS? – Was ist das? Dieser kuriose Name steht für das große deutsche Gaming-Event in der Leipziger Messe. Dort steigt vom 5. bis zum 7. April 2024 ein großes Festival rund ums Gaming.

Freut euch also auf Deutschlands größte LAN-Party (die schon am 4. April losgeht), eine riesige Entertainment Area, Cosplay, Turniere und zahlreiche Streamer, die live vor Ort sein werden.