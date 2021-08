Wie schnell oder langsam man Diablo 2 Ressurected spielen will, hängt also auch vom Spieler ab und wie sehr der bereit ist, Zeit in Diablo 2 zu investieren, um die Gameplay-Mechaniken zu lernen.

Die Geschwindigkeit des Spiels zieht beträchtlich an, wenn man die guten Skills und guten Items nutzt, aber wenn du ein neuer Spieler bist, der keine Guides liest und nicht versucht, alles zu min/maxen, dann kommst du bei einer ganz anderen Spiel-Erfahrung raus. […] Es ist zutreffender zu sagen, dass Diablo 2 sich öffnet und den Spielern viel mehr Möglichkeiten gibt, es zu spielen, als in den ersten Stufen.

Man gibt zu bedenken: Wer sich nicht informiert und „normal“ weiterspielt, für den bleibe das Tempo in Diablo 2 Ressurrected relativ langsam wie in der Beta.

So wird das diskutiert: Auf reddit diskutiert man, ob die Aussage des Thread-Erstellers wirklich so stimmt.

