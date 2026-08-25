Trailer zu neuem Space-MMO auf Steam geht so viral, dass der geplante Playtest in die Sonne fällt

Eigentlich sollte auf Steam gerade ein Playtest zu Verse Project stattfinden. Doch kam der parallel gestartete Trailer so gut an, dass der Ansturm auf das SciFi-MMO viel größer war als erwartet. Die Entwickler reagieren.

Was ist mit dem Playtest? Wenn ihr auf die Steam-Seite von Verse Project geht, habt ihr dort zwar weiterhin die Möglichkeit, euch für den aktuellen Playtest anzumelden, doch dürftet ihr keine Einladung erhalten. Im Community-Bereich erklären die Entwickler den Grund:

Diese Woche hat unser Trailer viel größere Kreise gezogen als erwartet, und Tausende von euch haben das Spiel auf einmal entdeckt. Willkommen – wir freuen uns wirklich, dass ihr da seid. Einige von euch haben auch den Playtest gefunden. Kurz zur Einordnung: Das war ein alter Build, der vor Monaten für eine kleine Zahl gleichzeitig spielender Personen veröffentlicht wurde. Er war nie für einen solchen Ansturm ausgelegt, und sein aktueller Zustand vermittelt kein faires Bild vom Spiel. Wir haben den Playtest vorerst geschlossen. Statt einen alten Build zu flicken, stecken wir diese Zeit in eine richtige Demo, die noch diesen Monat erscheint: mit einem neueren Build, mehr Mechaniken und Servern, die für das unerwartet große Publikum ausgelegt sind. Jeder Fehlerbericht der letzten Tage ist bei uns angekommen und fließt in die Arbeit ein. Vielen Dank dafür. Entwickler von Synthes Games auf Steam

Video starten Verse Project: Offizieller Trailer stellt das neue Weltraum-MMO vor Autoplay

Unser Sonnensystem im Maßstab 1:1

Was ist das für ein MMO? Mit Verse Project versprechen die Entwickler des Indie-Studios Synthes Games einen Multiplayer-Weltraumsimulator, in dem ihr unser Sonnensystem im Maßstab 1:1 erkunden könnt – mit allen Planeten, Monden und Himmelskörpern, die mit ihren jeweiligen, realen Proportionen und den korrekten Umlaufbahnen dargestellt sein sollen.

Das Universum soll dabei völlig ohne Ladebildschirme auskommen und tausenden Spielern einen digitalen Sandkasten bieten. Ihr erkundet, entwickelt eure Fähigkeiten, bildet Allianzen, führt Kriege, handelt mit Ressourcen oder beeinflusst die Wirtschaft und das Universum selbst. Dabei soll sich die Spielwelt durch die Aktionen der Community nachhaltig verändern und weiterentwickeln.

Ob all das funktionieren und Spaß machen kann, erfahren wir dann hoffentlich, wenn die spielbare Demo mit dem aktuelleren Build live geht. Wir schauen auf jeden Fall für euch rein und verraten dann, was wir erlebt haben. Eine andere aktuelle Demo zu einem MMORPG kam bei uns leider nicht so gut an: Bei einem neuen MMORPG befürchte ich trotz Kickstarter-Erfolg das Schlimmste, jetzt hab ich die Demo auf Steam gespielt