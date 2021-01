Schaut euch diese verrückten Sneaker mit einer „RTX 3080” an

Der Sneaker-Hersteller Artifact Studios hat sein neues Modell vorgestellt: Schuhe, die aussehen wie ein PC. Oder sind sie tatsächlich ein funktionierender ein PC?

Was sind das für Schuhe? Was passiert, wenn sich ein Hersteller von Luxus-Sneakers mit limitierten Designs und ein Gaming-PC-Hersteller für ein gemeinsames Projekt zusammen tun? Offenbar „die Zukunft von Fashion und Sammelgegenständen.“

So kündigte zumindest die Firma Artifact Studios ihre neueste Kreation an: Schuhe, die von einer „RTX 3080 gepowert“ werden.

Das futuristische Design der Schuhe verbindet den Look und die Form von Sneakers mit einem PC-Gehäuse, denn in ihrem Inneren erkennt man durch das Glas Verkabelungen und Hardware, die an ein Motherboard erinnert.

In einem Video auf Twitter demonstrieren Artifact Studios ihre gemeinsame Kreation mit dem PC- und Case-Hersteller NZXT:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Wie die meisten anderen Produkte von RTFKT werden auch diese Schuhe limitiert sein. Es ist allerdings noch unbekannt, wie viel sie kosten werden. Falls sich also einer von euch die Sneakers unbedingt schnappen will, müsst ihr euch gedulden und die Augen offen halten.

Können die Schuhe überhaupt was? Es ist nicht ganz klar, ob die neuen „PC-Sneaker“ von RTFKT tatsächlich einen kleinen PC beheimaten, der auch genutzt werden kann. Und sie sind doch ein Stück zu klein, um eine richtige RTX 3080 zu enthalten.

Sie verfügen allerdings über kleine funktionierende Bildschirme, die in dem Twitter-Video Animes wie Dragon Ball oder Yu-Gi-Oh! abspielen können. Und anscheinend gibt es passende Software für euren eigentlichen PC, mit der man sich die Videos aussuchen kann, die auf den Schuhen abgespielt werden.

Dennoch scheinen sich diese besonderen Sneaker eher dafür zu eignen, dass man sie ins Regal zu seinem sonstigen Gaming-Merchandise und Sammelgegenständen stellt.

Das Tragen der Sneakers wie richtige Schuhe wäre bei der Hardware, die drinnen verbaut ist, wohl eher suboptimal.

Wer ist Artifact Studios? Die Firma hat sich auf die Herstellung von luxuriösen Schuhen spezialisiert, die in limitierten Mengen verfügbar sind. Ihre Designs orientieren sich dabei größtenteils an Gaming und E-Sport und sie haben in der Vergangenheit bereits mit Stars wie dem FaZe-Clan zusammengearbeitet.

Bunte RGB-Lichter dürfen bei Gamer-Schuhen natürlich nicht fehlen.

Für die RTX-3080-Sneaker habe sie sich mit dem PC-Hardware- und Case-Hersteller NZXT zusammengesetzt und sich ein weiteres ausgefallenes Konzept für Schuhe überlegt, das ihr oben bestaunen konntet.

Ein anderes Gaming-Luxus-Produkt wurde von der russischen Firma Caviar Royal Gift hergestellt. Es ist eine goldene PS5-Konsole.