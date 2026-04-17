Vergesst die Steam Machine: Spieler warten auf ein anderes Gerät von Valve und das könnte sich wie warme Semmeln verkaufen

Die Steam Machine soll irgendwann 2026 erscheinen, doch viele Spieler warten auf ein anderes Produkt: Den neuen Steam Controller. Wann der erscheint, ist nicht bekannt, doch für viele Personen ist er bereits jetzt ein Pflichtkauf.

Offiziell hatte Valve drei neue Geräte für 2026 vorgestellt, doch die hohen Preise bei RAM und SSDs verschieben viele Pläne. Für viele Spieler scheint die Steam Machine jedoch gar nicht so spannend zu sein. Viele hoffen stattdessen auf einen baldigen Release des ebenfalls vorgestellten Steam Controllers.

Video starten Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor

Der Steam Controller könnte für etliche Spieler zum Release ein Pflichtkauf werden

Warum ist der Steam Controller so spannend? Viele Spieler berichten auf Reddit, dass sie bereits schnelle, leistungsstarke Hardware zu Hause stehen haben. Die Steam Machine ist daher für viele nicht so relevant, wenn man eh bereits einen leistungsstarken PC besitze. Einige fügen hinzu, sie seien ohnehin nicht die Zielgruppe für die neue Steam Machine. So erklärte jemand, dass er sich kürzlich einen Gaming-PC gekauft habe und daher keine Steam Machine benötige.

Doch beim ebenfalls vorgestellten Steam Controller sehe es anders aus. Der erste Steam Controller kam im November 2015 heraus und hatte bereits zum Release Konfigurationen für etliche beliebte Spiele dabei. Einen Vorteil, den auch jetzt wieder viele Nutzer im Vergleich zu anderen Controllern betonen:

Das Beste am Steam-Controller? Es gibt bereits unzählige Konfigurationen, mit denen man sein Lieblingsspiel darauf spielen kann.

Viele sagen deshalb, dass die Steam Machine gar nicht so spannend wäre, viel interessanter sei deshalb der neue Controller. Und der wäre auch ein Sofort-Kauf, sobald man ihn bestellen könnte. Preis und Release-Termin sind derzeit noch nicht bekannt. So erklärt jemand auf Reddit:



Ich hatte nie vor, mir eine Steam Machine zu kaufen, aber der Controller war und ist für mich ein Muss vom ersten Tag an. Ja, bitte bringt sie auf den Markt.

Valve hat die Steam Machine als neue Hardware vorgestellt. Doch was genau erwartet uns da? Eine Konsole, einen Gaming-PC oder etwas völlig anderes? Und kann ich überhaupt alle meine Spiele zocken? MeinMMO hat die wichtigsten Fragen für euch gesammelt und versucht, diese zu beantworten: Steam Machine: Die wichtigsten Fragen und Antworten