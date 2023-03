Testet ab heute einen neuen Taktik-Shooter auf Steam – Verbindet Counter-Strike mit Helden in Third-Person

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Eine Prise Battle Royale und Call of Duty sind auch noch drin: Im Laufe einer Runde zieht sich das Spielfeld immer weiter zusammen und ihr könnt starke Gadgets über den Shop kaufen, die zum Teil an CoD-Killstreaks erinnern.

Zudem könnt ihr zwischen unterschiedlichen Agenten wählen, die euch eine Vielfalt an Spielstilen erlaubt. Es gibt offensive, defensive und Support-Fähigkeiten. Das ist nicht so bunt und irre wie in Overwatch, aber hat trotzdem einen deutlichen Einfluss auf die Matches.

So habt ihr nur geringe Präzision beim Feuern, wenn ihr euch bewegt und zwischen jeder Runde gibt es Kauf-Runden – beide Mechaniken sind aus Counter-Strike bekannt. Allerdings spielt Veiled Experts in Third-Person und es gibt kaufbare Items, die für das ganze Team zählen.

Der Titel verbindet Mechaniken von Counter-Strike mit Helden-Shooter-Elementen in Third-Person. Eine winzige Prise Battle Royale sorgt in den Matches dafür, dass Camper unter Druck gesetzt werden.

