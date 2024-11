Vater von Twitch-Streamer Asmongold stellt ihn live im Stream bloß

In einem Livestream beschwerte sich der Vater des US-amerikanischen Twitch-Streamers Zack „Asmongold“ Hoyt darüber, dass sein Sohn sein Auto, einen Mustang, nie sauber gemacht habe. Durch das fahrlässige Umgehen Asmongolds mit den Fahrzeugen, seien wohl auch Motorschäden aufgetreten.

Worum ging es im Stream? Am 4. November 2024 wurde Asmongold während eines Livestreams auf Twitch gefragt, warum er sein altes Auto, einen Mustang, nicht mehr hat.

Die Fans kannten den Mustang aus den Geschichten von Asmongold, der den Mustang gerne erwähnte als Beweis dafür, dass er, obwohl der Streamer mehrfacher Millionär ist, nicht an Luxus hängt, sondern noch genauso lebt wie früher.

Asmongold erklärte, dass das Autohaus das Auto als Totalschaden eingestuft hatte, weil einer der Spiegel kaputt war. Das hatte gereicht, damit das Auto nicht mehr weiterverkauft werden konnte, sondern nur noch für das Ausschlachten von Ersatzteilen gut genug war. Der kaputte Spiegel sei außerdem der Grund gewesen, warum der Beitrag für seine Autoversicherung gestiegen sei.

Er habe den Wagen für insgesamt 20 Jahre gefahren. Zudem seien Motorprobleme aufgetreten; diese zu reparieren wäre genauso teuer gewesen, wie ein neues Auto zu kaufen. Deswegen hatte Asmongold den geliebten Mustang schließlich abgegeben.

Nicht nur in Sachen Autos ist Asmongold nicht der Sauberste: Sein Haus ereilt das gleiche Schicksal. Nun will der Streamer aber sein Haus aufräumen, wie ihr im Video seht:

„Es wird auch verdammt nochmal Zeit, dass du erwachsen wirst“

Was sagt sein Vater dazu? Asmongolds Vater sah anscheinend den Livestream und wollte die falschen Aussagen seines Sohnes so nicht stehen lassen. Kurzerhand rief er ihn an, um die Geschichte zu korrigieren, was in einem Clip auf Twitch festgehalten wurde.

Sein Vater berichtete, dass der Mustang nur sechs Jahre von Asmongold gefahren wurde und in einem sehr guten Zustand an den Filius übergeben wurde. Es gehörte nämlich vorher dem Vater selbst.

Laut seinem Vater soll Asmongold ein paar Sachen in seiner Geschichte ausgelassen haben:

So soll das Fahrzeug immer voll mit Bechern und Müll gewesen sein und es soll „wie eine verdammte Müllhalde“ gerochen haben.

Außerdem sollen die Motorschäden davon gekommen sein, dass Asmongold das Öl nicht regelmäßig wechselte.

Wie reagiert Asmongold? Der Twitch-Streamer ist sichtlich beschämt. Seine Versuche, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, brachten seinen Vater nicht davon ab, seinen Sohn öffentlich bloßzustellen.

So fragte der Twitch-Streamer, ob es in seinem jetzigen Auto irgendwelche Getränke oder Müll gegeben hätte, doch sein Vater erwiderte nur: „Es wird auch verdammt nochmal Zeit, dass du erwachsen wirst und dein verdammtes Auto sauber hältst. Früher habe ich das für dich übernommen.“

Wie reagiert die Community? Der Live-Chat macht sich parallel zu der Demütigung des Twitch-Streamers über ihn lustig. Es werden Dinge wie „Erwischt“, „Zerstört“ oder auch „Du wurdest gerade geroastet!“ in den Livechat geschrieben.

