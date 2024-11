Steam: Brotato lebt auf Steam und Twitch neu auf, deutsche Streamer wie HandOfBlood machen es groß

Auf Twitch ist er der Streamer mit der höchsten Zuschauerzahl in den letzten 30 Tagen. Durchschnittlich zeigte er auf Twitch rund 9.000 Zuschauern das Indie-Spiel und konnte vermutlich so zu dem Erfolg des Spiels beitragen (via sullygnome ).

Warum ist Brotato so erfolgreich? Ein Teil des Erfolgs kann den Twitch-Streamern zugeschrieben werden, die das Spiel regelmäßig in ihren Streams spielen. Allen voran HandOfBlood, der schon seit Release von dem Spiel schwärmt . Er ist großer Fan des Spiels.

Brotato konnte auf Steam 38.000 gleichzeitige Spieler verbuchen und hatte im Oktober 2024 einen Anstieg in den Spielerzahlen von rund 103 Prozent (via steamcharts ).

Was ist Brotato? Bei Brotato handelt es sich um ein Arena-Shooter-Roguelite, in dem ihr eine Kartoffel spielt, die sich mithilfe von Waffen gegen Aliens zur Wehr setzen muss. Mit jeder Runde und mit jedem getöteten Alien erlangt ihr Münzen, die ihr zwischen den Runden gegen bessere Waffen und Ausrüstung einsetzen könnt.

