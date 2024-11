Das Gegenteil von Dragon Age: Jeder, der’s spielt, liebt das neue Rollenspiel auf Steam, aber kaum wer spricht darüber

Auf Steam ist Dragon Age: The Veilguard ein großes und kontroverses Thema. Fast lautlos, zumindest hier im Westen, erschien eine Woche früher das neue Rollenspiel Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Steam, PS4, PS5, Nintendo Switch). Das steht auf Steam bei überragenden 96 % positiven Reviews und kommt ganz ohne Kontroversen aus. Auch auf Metacritic bewerten Spieler das neue JRPG sogar noch besser als Kritiker.

Was ist Romancing Saga 2: Revenge of the Seven für ein Spiel?

Das Spiel erschien am 24. Oktober, eine Woche vorm Release von Dragon Age: The Veilguard. Es ist ein klassisches taktisches Rollenspiel aus Japan, das den Fokus auf den Kampf und die Entwicklung der Helden legt.

Das Besondere bei den Kämpfen:

Ihr steuert 5 Charaktere, die rundenbasiert angreifen

Nach jedem Kampf habt ihr wieder volle Lebenspunkte

Aber die „Manapunkte“ verbraucht ihr während eines Runs. Sobald ihr heilt, zaubert oder Spezialfähigkeiten einsetzt, verbraucht ihr die Ressource. Allerdings gibt es vor Bosskämpfen einen Reset

Jeder Charakter hat zudem eine bestimmte Zahl von Lebenspunkte, von denen er jeweils einen verbraucht, wenn er auf 0 HP sinkt. Verliert er alle Lebenspunkte, ist er permanent tot.

Fokus liegt auf dem Kampf und der Weiterentwicklung des Helden

Was macht ihr außerhalb der Kämpfe? Das Spiel ist stark auf die Kämpfe fixiert. Wenn ihr grade nicht kämpft, macht ihr leichte Lauf- und Storyarbeit, sucht vielleicht mal in versteckten Sammel-Quests nach Truhen, craftet ein wenig vorgefertigte Items oder baut euer Reich weiter aus.

Das sind alles Sachen, für die man keinen Guide braucht, sondern die man so aus dem Handgelenk wegspielt – jedenfalls im „normalen Schwierigkeitsmodus“. Mit „Leicht“ und „Klassisch (Hart)“ gibt es zwei Alternativen.

Der Fokus des Spiels liegt aber klar auf dem Kampfsystem und der Weiterentwicklung ihrer Helden.

Das ist das Besondere am Spiel: Das Rollenspiel ist in mehrere Kapitel unterteilt, zwischen denen im Spiel jeweils über 100 Jahre liegen.

Da es unrealistisch wäre, mit denselben Spielfiguren zu spielen, wechseln die Spielfiguren von Kapitel zu Kapitel – bleiben aber als „Archetyp“ erhalten. Der neue Bogenschütze in eurem Team, den ihr mit auf Missionen nehmen könnt, hat also dieselben Werte wie der alte.

Eure Spielfigur macht dabei einen besonderen Wechsel durch, denn ihr könnt mit jeder Generation zwischen verschiedenen Klassen wählen und baut euch so langsam euren Superhelden zusammen, der die Eigenschaften verschiedener Klassen vereint.

Wo kommt das Spiel her? Das Spiel ist eigentlich ein 31-jähriger Klassiker: Es erschien 1993 für den Super Nintendo, damals noch als 2D-Spiel. Es ist der fünfte Teil in der „Saga-Series.“

Das Spiel ist jetzt ein 3D-Remake, das Square Enix auf der Nintendo Direct angekündigt hat.

96 % positive Reviews – Vor allem Japaner lieben das Rollenspiel

Wie kommt das Spiel an? Auf Steam wird das Spiel geradezu begeistert besprochen: Es hat 96 % positive Reviews: Die weitaus meisten kommen aus Japan (41,27 % der Reviews auf Steam sind japanisch, mit 98 % positiven Werten.)

In deutscher Sprache hat das Spiel nur 9 Reviews erhalten, die sind aber alle positiv.

Spieler sagen: Das sei das beste Remake, das sie je gespielt haben. Auch wenn die flache Story bemängelt wird, lobt man das clevere Kampfsystem und das motivierende Monsterdesign.

Kostenlose Demo auf Steam erleichtert euch die Kaufentscheidung

Wie gefällt es MeinMMO-Redaktionsleiter Schuhmann? Ich hab das Spiel am Wochenende entdeckt und etwa 13 Stunden damit verbracht, bin also etwa bei Level 20. Ich hab mir erstmal die kostenlose Demo heruntergeladen (via Steam), hab aber nach 20 Minuten schon gemerkt, dass es ein Spiel ist, das ich gerne richtig spielen möchte.

Ich finde es bis jetzt sehr abwechslungsreich und angenehm poliert zu spielen. Bei Taktik-RPGs ist es für mich entscheidend, dass die Kämpfe schnell und befriedigend ablaufen, ohne große Störelemente und Gefuddel. Das kriegt das JRPG wunderbar hin – auch die Weiterentwicklung der Charaktere und die Inszenierung des Spiels finde ich exzellent.

„Das Anti-Dragon Age“

Obwohl es so gut bewertet ist, fliegt das Spiel gerade komplett unter dem Radar, während sich alle Aufmerksamkeit auf das polarisierende Dragon Age: The Veilguard konzentriert. Auf Steam hat es in der Spitze 16.419 Spieler.

Auch spannend: Während Kritiker das Siel als gut, aber nicht überragend bewerten (Scores liegen zwischen 79 und 81 %), geben ihm User von Metacritic mit 8.9 eine Top-Wertung. Auch das ist genau umgekehrt wie bei Dragon Age, wo das Spiel von den Usern abgestraft wird: Nutzer bewerten Dragon Age: The Veilguard auf Metacritic viel schlechter als auf Steam – Wie kann das sein?