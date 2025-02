Valve gönnt seinem LoL-Konkurrenten ein riesiges Update auf Steam, nachdem Spieler Pinguine bedrohen

Dota 2 ist ein MOBA, das auf der erfolgreiche Warcraft 3 Mod "Defence of the Ancients" basiert. Aus der Vogelperspektive wird ein Held gesteuert, der zusammen m...

Was ist sonst noch neu? Zurzeit gibt es 126 verschiedene Helden. Jeder von ihnen hat im Patch 7.38 Buffs oder Nerfs bekommen. Viele der am Anfang auswählbaren Facetten, um den Spielstil seines Helden anzupassen , wurden ebenfalls geändert.

Was ist die größte Änderung des Updates? Die größte Änderung ist die Karte von DotA 2. Der Fluss in der Mitte hat sich in den Dschungel und bis hinter die Lanes ausgeweitet. Solltet ihr in dieselbe Richtung wie die Strömung laufen, bekommt ihr einen Bewegungsschub.

Ein anderer User (via reddit.com ) hatte eine grandiose Idee für Valve. Sie sollen einen Pinguin-Helden veröffentlichen und ihn in einem Cinematic den Helden Bounty Hunter besiegen lassen. Eine gerechte Strafe für die Bedrohung der Pinguine.

Was hat es mit den Pinguinen auf sich? Bereits im Jahr 2018 wurde ein Bild des Helden Bounty Hunter auf Reddit gepostet, in dem er einen Pinguin bedrohte. Die Forderung war einfach, Valve solle doch bitte schnellstmöglich das neue Update veröffentlichen, sonst passiert noch schlimmeres mit dem Pinguin.

