Twitch-Streamerin Sydeon wehrt sich gegen sexistische Beleidigungen in Valorant und geht viral

Die Twitch-Streamerin Sydeon wollte eigentlich nur eine Runde Valorant spielen, doch dank massiven Beleidigungen ging es ihr danach ziemlich mies. Doch sie ließ sich nicht unterkriegen, kontaktierte Riot und ging auch auf Twitter viral.

Wer ist Sydeon? Sydeon, die im echten Leben Sydney heißt, ist eine 23-jährige Streamerin und Cosplayerin. Seit Januar 2021 steigt Sydeon beständig in den Rankings auf Twitch und hat mittlerweile über 200.00 Follower.

Ihre Fans schauen ihr gerne zu, wie sie Spiele wie Minecraft, Among us oder Valorant zockt. Außerdem ist sie für hochwertige Cosplays aus Games wie Apex Legends bekannt.

Was ist passiert? Eigentlich wollte Sydeon nur eine gemütliche Runde Valorant in der Solo-Warteschlange zocken. Doch sobald bekannt wurde, dass sie eine Frau ist, kam es zu sexistischen Beschimpfungen:

Habe mich für eine Solo-Queue-Runde angemeldet. Wurde quasi in „Geiselhaft“ genommen, nachdem ich angebrüllt wurde und man mir befahl, mich zurück in die Küche zu verziehen und wie ich es wagen könne, überhaupt zu zocken. Ich zittere vor Wut. Ich war noch nie so aufgebracht. Man beschimpft mich entweder, das ich geboostet bin, weil ich mit Freunden spiele oder ich werde geflamed wegen meines verdammten Geschlechts!

Da man in Valorant zeitweise gesperrt werden kann, wenn man die Runde vorzeitig verlässt, war Sydeon wohl laut ihrer Ansicht wirklich in einer Art Geiselhaft, weil sie nicht aus der Runde konnte und dabei ständig angemotzt wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Sydeon hat daher gründlich die Schnauze voll von solchen sexistischen Tiraden. Außerdem wehrt sie sich gegen relativierende Aussagen, die schulterzuckend sagen „Mei, das ist halt so im Gaming“:

Außerdem will ich noch sagen, dass [ ein Spruch wie] „Das sind Video-Games, da ist so eine raue Sprache normal und stell dich mal nicht so an“ nicht gilt. Wenn das [Gaming] Kultur ist, dann ändert es verdammt nochmal!“

In der Tat sind mittlerweile viele Frauen im Gaming derart frustriert von solchen dummen Sprüchen, dass sie den Voice-Chat meiden.

Gibt es auch andere Fälle? Ein weiteres Beispiel von sexistischer Beleidigung von Frauen in Valorant war zuletzt bei der Streamerin Anny zu beobachten. Via Twitter teilte sie einen Clip, in dem sie – kaum das sie sich im Voice Chat als Frau zu erkennen gegeben hatte – schon beschimpft wurde. Unter anderem wurde sie mit Hass überzogen oder man forderte sie zu sexuellen Handlungen auf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Nach massiven sexistischen Beleidigungen hat Streamerin genug

Wie ging die Sache weiter? Sydeon reichte es nicht, ihrem Ärger auf Twitter Luft zu machen. Sie wandte sich in einem weiteren Tweet auch an die Entwickler bei Riot Games und bat darum, sich um die Situation zu kümmern. Solche Trolle machen das Spiel zu einem „nicht sicheren Ort“.

Nur 20 Minuten nach Sydeons Tweet meldete sich schon Riot-Mitarbeiter Joe „SWAGGERNAU7“ Lee und fragte nach weiteren Details:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das Studio Riot-Games selbst hat eine kontroverse Geschichte in Bezug auf Sexismus und Belästigung am Arbeitsplatz hinter sich. Die Situation im Studio wurde zwischenzeitlich wohl so schlimm, das es einen enthüllenden Bericht über die Arbeitsatmosphäre bei Riot von der Seite Kotaku gab.

Als Folge dessen wurde bei Riot einiges geändert, um das toxische Image der Firma zu ändern. Unter anderem wurde sogar eine renommierte Professorin der Uni Harvard damit beauftragt, die Firma zu reformieren und mit Sexismus aufzuräumen. Das war vor zwei Jahren und seitdem scheint sich die Situation gebessert zu haben und man nimmt das Thema Sexismus und Belästigung ernst.