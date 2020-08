Valorant: Neue Agentin killt euch fies durch Wände – Das sagt Riot dazu

In Valorant gibt es auf der Map Split einen Exploit, der es Killjoy ermöglichte, ihre Geschütztürme unter der Map zu platzieren. Von dort aus deckten sie Gegner auf und beschossen sie ohne Chance auf Gegenwehr. Jetzt hat Riot endlich einen Fix angekündigt.

Was macht der Exploit? Dank eines zuverlässig reproduzierbaren Exploits kann die neue Agentin Killjoy ihren Geschützturm auf der Map Split unter der Karte aufstellen. Dann schießt dieser selbstständig auf Gegner, ohne dass diese groß etwas tun können. Der stetige Schaden des Turms nervt und ruiniert vielen Spielern den Spaß auf Split. Man verliert ständig Leben und geht womöglich drauf, wenn einen der Turm dumm im Gefecht noch in den Rücken fällt.

Gegenwehr war nur möglich, wenn man auf einer bestimmten Stelle bei dem Punkt „Market“ dank Wallbanging den versunkenen Turm doch noch kaputt schießen konnte. Und der Gegner das ungestört zuließ.

Concept Art von Killjoys Geschütz

Patch 1.06 soll alles richten

So reagieren die Entwickler: Da solch ein Exploit klar das Spiel zerstört, wurden die Entwickler von Riot darauf aufmerksam. Riot-Mitarbeiter Morello kündigte via Twitter an, das man sich der Sache annehme. Und bald darauf meldete sich ein weiterer Mitarbeiter mit der Ankündigung, dass der Fix schon beim kommenden Patch 1.06 ins Spiel implementiert werde.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Wann kommt der Patch 1.06? Dieses Update ist für heute, den 20. August 2020 geplant. Es wird im Laufe des Tages aufgespielt werden.

Was ist mit anderen Maps und dem Exploit? Da der Exploit auf Split so gut funktionierte lässt die Frage zu, ob das auch auf anderen Maps so sein kann. Bisher wurde der Exploit nur auf Split nachgewiesen, doch womöglich geht es auch woanders.

Findige Spieler werden sicher schon einen Weg suchen, den Effekt woanders zu reproduzieren. Bleibt nur zu hoffen, dass es trotz aller Bemühungen nur auf Split ging und der Patch dieses Ärgernis ein für alle Mal aus der Welt schafft.

So spielt man Killjoy richtig: Wie man hingegen Killjoy und ihre Türme, Granaten und Fallen optimal nutzt, ohne auf unfaire Exploits und Bugs zurückzugreifen, erfahrt ihr hier bei uns. In unserem Guide zur deutschen Agentin Killjoy haben wir alle ihre Skills erklärt und zeigen euch, wie ihr sie optimal einsetzt und mit wem die Tüftlerin besonders gut zusammenarbeitet.