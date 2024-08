„Valorant ist nicht so schlimm“ – Spieler versauen einer Streamerin CS2, weil sie eine Frau ist

Eine Streamerin wird in Counter-Strike 2 von ihren Mitspielern beleidigt, mit Blendgranaten beworfen und erschossen.

Was ist der Streamerin passiert? Eine kleine Streamerin names „limepurp“ hat einen zweiminütigen Zusammenschnitt eines Matches in Counter-Strike 2 auf Reddit gepostet. Dazu schrieb sie: „Hört auf, Spiele hinzuwerfen, weil eine Frau in eurem Team ist.“ Als ein „hingeworfenes Spiel“ wird ein Match bezeichnet, das verloren ging, obwohl man eine Chance gehabt hätte.

In dem Clip ist zu sehen, wie einige Teammitglieder der Streamerin das Spiel versauen. Alles begann, weil limepurp die SCAR-20 spielte. Die Streamerin erzielte 2 Kills, weshalb sie zunächst dachte, ihre Gegner seien sauer. Dann merkte sie, dass es ein Teammitglied war, der “Dumme Bitch” in den Chat schrieb.

Sie antwortete, dass er nur sauer sei, weil er ganz unten auf dem Scoreboard stehe. Danach schoss der Spieler auf die Streamerin, bewarf sie Blendgranaten und beleidigte sie weiterhin. Die Beleidigungen richteten sich dabei stets gegen die Tatsache, dass sie eine Frau ist.

Ein anderer Spieler des Teams versuchte die Situation zu beruhigen und schrieb, dass sie nicht toxisch sein sollen und es doch egal sei, dass sie eine Frau ist. Das half jedoch nicht und ein zweiter Spieler begann die Streamerin zu griefen und zu beleidigen.

Den Zusammenschnitt der Streamerin könnt ihr hier auf Reddit sehen:

„Valorant ist nicht so schlimm wie dieses Spiel“

Was hat das mit Valorant zu tun? Im Stream sprach limepurp dann über ihre Erfahrungen als Frau in Valorant, dem großen Konkurrenten von CS2. Ein Zuschauer schrieb, Valorant sei das exakte Gegenteil. Die Streamerin antwortete daraufhin: „Valorant ist nicht so schlimm wie dieses Spiel“

Anschließend erklärte limepurp, dass sie solches Verhalten aber auch in Valorant erlebt habe. Sowohl in Valorant als auch in Counter-Strike seien die meisten Spieler entspannt, doch sie schätzt, dass sie in rund 20 % aller CS2-Matches eine solche Erfahrung mache. In Valorant seien es ihrer Schätzung nach „nur“ etwa 10 Prozent.

Valorant gilt ebenfalls als ein Spiel mit einer sehr toxischen Community und wird als Taktikshooter aufgrund einiger spielerischer Gemeinsamkeiten gerne mit Counter-Strike verglichen. Auch in Valorant berichteten schon einige Frauen von miesem Verhalten anderer Spieler, dass sie wegen ihres Geschlechts erlebten.

Ein Fall, der Aufmerksamkeit erlangte, betraf die Streamerin TaylorMorgan. Sie wurde in Valorant gefragt, ob sie wisse, wie sich eine Vergewaltigung anfühle. Daraufhin bat sie Riot Games, dass solche Spieler einen permanenten Hardware-Bann erhalten sollten.

Auch in anderen Spielen wie World of Warcraft werden Frauen aus den Gruppen gekickt und müssen weiterhin miese Erfahrungen machen.

