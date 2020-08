In Valorant können die Agentinnen Killjoy und Sage durch einen Glitch ihre Skills verbinden und so eine ultimative Räuberleiter entstehen lassen. Das bringt unfaire Vorteile und sollte schnell behoben werden.

Was ist das für ein Glitch? Wenn Killjoy ihren Turm aufstellt, kann Sage auf dem Turm ihre Eismauer hochziehen. Wenn man derweil auf die entstehende Mauer springt, wird man in unerreichbare Höhen geschoben.

Der Trick mit der Eismauer als Kletterhilfe ist schon lange im Spiel und definitiv so intendiert. Doch durch den Extra-Höhenbonus des Turms kann man auf diese Art Orte erreichen, die niemals dafür vorgesehen waren.

Glitch mit Sage und Killjoy bringt unfaire Kills

Darum ist das problematisch: Auf manchen Maps, vor allem aber auf der neuen Map Ascent, können Spieler mit diesem Glitch schon kurz nach Spielbeginn ihre Gegner unter Feuer nehmen. Durch den Höhenvorteil und den unerwarteten Schusswinkel kann man den Feind geradewegs mit der Waffe wegmähen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Hier seht ihr, wie ein Gegnerteam durch den Höhenvorteil überrascht wird.

Gegenwehr ist hier kaum möglich und mit dem Glitch wird das durch’s Map-Design intendierte Gameplay ad absurdum geführt. Denn anstatt sich durch die Gassen und Straßen der Map zu kämpfen, glitcht man sich einfach an unerreichbare Orte und verteilt Headshots. Passt also besonders in Ascent auf, wenn ihr zum Spielbeginn loslauft.

Was machen die Entwickler? Das ist wirklich nicht fair und auch so nicht von den Entwicklern beabsichtigt. Daher dürfte der Sage-Killjoy-Glitch wohl auch schon ganz oben auf der Liste der zu fixenden Ärgernisse der Entwickler stehen. Der nächste Patch 1.7 wird allerdings erst in einer guten Woche erwartet. Aber womöglich schieben die Entwickler einen Hotfix zwischenzeitlich ein, um diesen Glitch zu unterbinden.

Da es sich hier klar um einen unfairen Exploit handelt, soltet ihr diese Aktion nicht ausführen. Es ist zum einen nicht fair gegenüber dem Gegner und außerdem könnte das Ausnutzen solcher Glitches womöglich Konsequenzen in Form eines Banns nach sich ziehen.

Der Glitch mit der Wand von Sage ist übrigens nicht das einzige Problem, das die neue Agentin Killjoy ins Spiel bringt. Denn zuvor hatte die deutsche Ingenieurin einen fiesen Exploit. Sie konnte nämlich ihren Geschützturm an bestimmten Stellen unter der Map platzieren, von wo aus er beständig Gegner beschoss und diese kaum etwas dagegen machen konnten.