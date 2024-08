Valorant: Die 7 besten Agenten für Anfänger

Valorant besitzt 24 Agenten, doch nicht alle lohnen für Anfänger. Wir haben uns alle Agenten angeschaut und euch 7 herausgesucht, mit denen ihr zu Beginn nichts falsch machen könnt. Wir zeigen euch zudem ihre Pros und Cons und erklären euch ihre Spielstile und Skills.

Worauf legen wir in diesem Ranking Wert? In unserem Ranking geht es vor allem, um die einfache Benutzung sowie die Effektivität im Kampf ohne großes Vorwissen zu besitzen.

Viele der Agenten in unserer Liste können sich auch ohne die Hilfe des Teams durchschlagen und effektiv für Siege sorgen. Zudem ist gutes Aim kein wichtiger Faktor für unsere Auswahl.

Wir haben uns in der Community informiert, Agenten verglichen und das Endergebnis mit unserer jahrelangen Expertise in verschiedenen Shooter verfeinert. Wir haben für jede Rolle (Sentinel, Controller, Initiator, Duelist) einen Agenten in der Liste. So habt ihr die Möglichkeit, euch entsprechend eures Spielstils zu entscheiden.

Mit unserem Verzeichnis kommt ihr schnell zu den einzelnen Agenten und Erklärungen, warum sie sich lohnen:

7. Fade

Fade

Rolle Initiator Fähigkeit 1 – Ergreifen Platziert einen Knoten in eurer Reichweite, der Gegner festhalten kann, wenn sie von der Explosion getroffen werden. Festgehaltenen Gegnern werden Taubheit und Verfall zugefügt. Fähigkeit 2 – Nachtalb Werft einen Nachtalb in einen Bereich. Er enthüllt Gegner in seiner Sichtlinie und erschafft Furchtfährten zu ihnen. Kann von Gegnern zerstört werden. Fähigkeit 3 – Nachtschatten Der Nachtschatten jagt den ersten Gegner, den er sieht und schränkt dessen Sicht ein. Kann sich auch auf Furchtfährten konzentrieren. Ultimate – Einbruch der Nacht Gegner werden mit einer Welle des Albtraums getroffen. Gegner, die davon betroffen sind, werden von Furchtfährten markiert und erleiden Taubheit und Verfall. Skills von Fade

Warum ist Fade für Anfänger so gut? Fade kann mit ihren Fähigkeiten Gegner manipulieren und so das Schlachtfeld kontrollieren. Der Nachtalb gibt eurem Team die Kontrolle, verschiedene Areale auszuspähen, ohne ins Kreuzfeuer zu gelangen.

Der Nachtschatten schwächt eure Feinde und blendet sie. Nutzt ihr zudem noch eine Furchtfährte müsst ihr den Nachtschatten nicht zielen, sondern könnt ihn auf die Reise zu einem Feind schicken.

In brenzlichen Situationen solltet ihr auf Ergreifen setzen, denn mit dem Skill könnt ihr Feinde temporär binden und sie anfällig für Teambeschuss machen. Die Ulti lohnt sich während eines Pushes, wenn ihr zum Beispiel den Spike entschärfen wollt. Fade ist gut für Anfänger, doch sie braucht auch Team-Mates, die sie unterstützen.

6. Sage

Sage

Rolle Wächter Fähigkeit 1 – Heilsphäre Heilt Verbündete oder euch selbst mit einer Heilungskugel. Der Heileffekt läuft über Zeit. Fähigkeit 2 – Verlangsamungssphäre Hinterlasst mit einer Kugel eine Pfütze, die Spieler verlangsamen kann. Fähigkeit 3 – Barrierensphäre Erschafft mit einer Kugel eine Barriere, die Spieler blockieren und Kugeln abfangen kann. Ultimate – Wiederbelebung Kanalisiert eure Kraft für kurze Zeit, um Verbündete wiederzubeleben.

Warum ist Sage für Anfänger so gut? Sage ist ein simpler Supporter für das Team. Sie kann Verbündete und sich selbst heilen und Spieler manipulieren, indem sie verlangsamende „Pfützen“ hinterlässt. Zusammen mit ihrer Barriere kann sie Areale der Map kontrollieren und so einen Push des feindlichen Teams verhindern oder verzögern. Seid ihr erst am Anfang und euer Aim ist noch nicht gut, könnt ihr mit Sage auch Spieler wiederbeleben, die eure bevorstehende Niederlage verhindern können.

5. Killjoy

Killjoy

Rolle Wächter Fähigkeit 1 – Geschützturm Stellt ein Geschützturm auf, das auf Gegner in einem 100-Grad-Kegel feuern kann. Fähigkeit 2 – Alarmbot Der Alarmbot jagt Feinde und explodiert dann in ihrer Nähe. Gegner, die von der Explosion getroffen wurden, erleiden „Verwundbar“. Fähigkeit 3 – Nanoschwarm Werft eine Granate, die sich tarnt. Aktiviert ihr sie, wird ein Schwarm von Nanoroboter freigesetzt, der Gegner im Umfeld Schaden zufügt. Ultimate – Abriegelung Kreiert einen riesigen Bereich, indem nach einer langen Ladephase kein Spieler Fähigkeiten aktivieren oder Waffen abfeuern kann.

Warum ist Killjoy für Anfänger so gut? Killjoy ist für alle Anfänger die beste Wahl, die eher passiv spielen wollen. Mit ihren Geschützen kann sie effektiv an Boden gewinnen und diesen sogar alleine für eine lange Zeit halten.

Nanoschwarm sowie ihre Ulti sorgen zudem dafür, dass sie ihre Kontrolle aufrecht halten kann, wenn Feinde aggressiv pushen oder den Spike entschärfen wollen. Auch wenn ihr vorerst keine Ahnung haben solltet, wie Valorant abläuft, reicht es schon, wenn ihr eure Geschütze aufstellt, um eure Mitspieler zu supporten.

4. Reyna

Reyna

Rolle Duellant Fähigkeit 1 – Starren Werft ein Auge in eine Richtung, das die Sicht der Gegner einschränkt, die hineinsehen. Fähigkeit 2 – Verzehren Tötet Reyna Feinde oder sterben diese binnen 3 Sekunden nachdem sie von Reyna Schaden erlitten haben, lassen sie eine Seelenkugel fallen. Diese kann Reyna konsumieren, um sich schnell zu heilen. Ist Kaiserin aktiv, wird die Fähigkeit automatisch gewirkt und verbraucht keine Seelenkugel. Fähigkeit 3 – Eliminieren Konsumiert eine Seelenkugel, um für kurze Zeit unverwundbar zu sein. Ist Kaiserin aktiv, werdet ihr sogar unsichtbar. Ultimate – Kaiserin Reyna wechselt in einen Kampfrausch, indem sie erhöhte Feuerrate, Ausrüstungs- sowie Nachladegeschwindigkeit erhält.

Warum ist Reyna für Anfänger so gut? Reyna ist nicht auf ihre Team-Kollegen angewiesen und kann sich auch solo gut im Kampf beweisen. Durch ihre Skills kann sie sich nach jedem erfolgreichen Gunfight heilen oder schnell in unverwundbarer Form zurückziehen. Könnt ihr gut eure Schüsse platzieren und möchtet lieber solo auf die Jagt nach Feinden gehen, ist Reyna die top Wahl dafür.

3. Brimstone

Brimstone

Rolle Taktiker Fähigkeit 1 – Stim-Pack Werft ein Stim-Pack auf dem Boden. Beim Aufprall erzeugt das Stim-Pack ein Feld, das Spielern Kampf-Stim und einen Geschwindigkeitsboost verleiht. Fähigkeit 2 – Rauch am Himmel Ruft eine Karte auf, auf der ihr drei Rauchbomben platzieren könnt. Diese Rauchbomben blockieren die Sicht der Spieler. Fähigkeit 3 – Brandbeschuss Rüstet einen Brandgranatenwerfer aus. Feuert eine Granate ab, die nach kurzer Zeit einen Flammenteppich hinterlässt. Ultimate – Luftschlag Ruft eine Karte auf, auf der ihr einen Laser-Luftschlag platzieren könnt, der hohen Schaden verursacht.

Warum ist Brimstone für Anfänger so gut? Brimstone ist ein einfacher Taktiker, mit dem ihr entspannt die Map kontrollieren könnt. Eure Rauchgranaten helfen Areale der Map von der Sicht eurer Gegner zu versperren. So haben sie es schwieriger Bereiche zu scouten, um zu wissen, wo ihr oder eure Team-Kollegen seid.

Zusätzlich helfen der Brandbeschuss und auch der Luftschlag euch weitere Gebiete zu versperren oder Gegner von ihren Deckungen herauszutreiben, um sie in den Hinterhalt zu locken. Nutzt Brimstone aber nicht als Rambo – seine Skills sind eher taktischer Natur und nicht auf Kills aus.

2. Raze

Raze

Rolle Duellant Fähigkeit 1 – Boom-Bot Aktiviert einen Boom-Bot, der sich in einer geraden Linie über den Boden bewegt und von Wänden abprallt. Er kann sich an Gegner hängen und dann explodieren, um massiven Schaden auszuteilen. Fähigkeit 2 – Sprengstoffpack Schmeißt ein Sprengstoffpaket, das an Oberflächen haftet. Gegner, die von der Explosion getroffen werden, erleiden Schaden und werden weggeschleudert. Fähigkeit 3 – Farbbomben Schmeißt eine Granate, die explodiert und Streubomben verteilt, die ebenso explodieren. Ultimate – Volles Rohr Holt einen Raketenwerfer raus und schießt eine Rakete auf eure Feinde.

Warum ist Raze für Anfänger so gut? Raze ist explosiv unterwegs und kann sich so ihre Feinde vom Leib halten. Sie hat mit ihrem Boom-Bot die Möglichkeit herauszufinden, ob sich Gegner in der Nähe befinden.

Sollten welche da sein, können je nach Anzahl der Feinde das Sprengstoffpack oder die Farbbomben eingesetzt werden, um schweren Schaden auszuteilen. Zusammen mit ihrem Raketenwerfer kann sie auch auf Entfernungen für Explosionen sorgen. Wie mit Reyna ist Raze nicht auf ihr Team angewiesen und kann sich auch solo gut zurechtfinden.

1. Gekko

Gekko

Rolle Initiator Fähigkeit 1 – Wingman Schickt Wingman los, um den nächsten Gegner in eurer Umgebung mit einer Explosion zu erschüttern. Kann zudem Spikes planten und defusen. Wenn Wingman abläuft, könnt ihr ihn als Kugel wieder aufheben. Fähigkeit 2 – Dizzy Dizzy kann wie eine fliegende Granate losgeschickt werden, um Feinde mit Plasmaschüssen zu blenden. Wenn Dizzy abläuft, könnt ihr ihn als Kugel wieder aufheben. Fähigkeit 3 – Mosh-Pit Schmeißt Mosh auf einen Bereich, um ihn zu verteilen. Der verseuchte Bereich erzeugt Schaden über Zeit. Wenn Mosh abläuft, könnt ihr ihn als Kugel wieder aufheben Ultimate – Thrash Verbindet euch mit Thrash, um sie durch feindliches Gebiet zu lenken. Springt auf Gegner drauf, um sie Kampfunfähig zu machen.

Warum ist Gekko für Anfänger so gut? Gekko ist ein Allrounder und kann mit seinen Tierchen das Schlachtfeld kontrollieren. Ob ihr nun Wingman losschickt, um den Spike zu planten oder mit Dizzy ein Areal pushen wollt – alles ist mit Gekko möglich.

Mosh-Pit hilft euch dabei auch ein Gebiet zu halten und Feinde von einem zu vertreiben. Mit Thrash könnt ihr zudem mehrere Feinde kampfunfähig machen oder ein Gebiet auf sichere Distanz scouten.

Sollten eure Tierchen draufgehen, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihr könnt sie in ihren Blasen entspannt wieder aufsammeln.

Das war unsere Liste zu den 7 besten Agenten für Anfänger. Welche Agenten würdet ihr für Anfänger empfehlen oder habt ihr weitere Tipps und Tricks für Spieler, die jetzt mit Valorant beginnen? Lasst uns eure Meinung dazu gern in den Kommentaren erfahren. Mehr zu Valorant findet ihr hier: Spielern wird schlecht, als sie sehen, wie viel Geld sie für ein kostenloses Spiel ausgegeben haben – Dabei hat es einen „fairen“ Cash-Shop