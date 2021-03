Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Was ist der Nachteil von Vulkan? Der größte Nachteil ist die eingeschränkte Kompatibilität mit älterer Hardware. Habt ihr eine sehr alte Grafikkarte oder einen alten Prozessor in eurem Rechner verbaut, dann wird Vulkan möglicherweise nicht unterstützt. Viele Spiele bieten Vulkan ohnehin häufig optional an.

Für Spieler ist vor allem der große Vorteil, dass Vulkan für Multi-Core- und Multi-Thread-Plattformen entwickelt wurde. Spiele mit Vulkan können mehr Aufgaben gleichzeitig erledigen als beispielsweise mit der quelloffenen Alternative OpenGL (via viscircle.de ). Dadurch sinkt auch die Last auf den verbauten Prozessor, da mehr Kerne verwendet werden.

Nicht auf allen Systemen läuft Valheim mit Vulkan perfekt. Einige Spieler berichten von sofortigen Abstürzen oder grafischen Fehlern (via reddit.com ). So schreibt Robabankwithabagel auf reddit:

Was ist Vulkan überhaupt? Vulkan ist eine Programmierschnittstelle wie DirectX. Diese sind dafür notwendig, dass beispielsweise euer Spiel Befehle an die Software der Grafikkarte schicken kann. Vulkan ist dabei aus einer Entwicklung von Hersteller AMD (AMD Mantle) entstanden.

