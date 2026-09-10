Valheim lockt über 168.000 Wikinger zurück ins Nachleben, die bescheren dem Spiel einen zweiten Durchbruch auf Steam

Mit seinem Release hat Valheim einen neuen Höhepunkt auf Steam erreicht: So viele Spieler wie seit Release nicht mehr und eine fast perfekte Wertung. Spieler schwärmen – vor allem die, die zurückgekehrt sind.

Am 9. September 2026 hat Valheim den Early Access verlassen und ist in Version 1.0 erschienen, samt neuem Biom, neuen Items und haufenweise neuen Gegnern. Obwohl das Survival-Game schon seit 2021 spielbar ist, hat es gerade so viele Spieler wie seit 5 Jahren nicht mehr.

Laut SteamDB haben sich zum Release über 168.000 Spieler eingefunden. Mehr waren es nur zum Early Access damals (502.000). Ein guter Teil der Spieler hat sogar eine positive Bewertung dagelassen: Mit 95 % steht Valheim aktuell „äußerst positiv“ in den kürzlichen Rezensionen da.

Besonders Veteranen loben das gelungene Update, etwa als „die mit ABSTAND besten 10 Euro, die ich je in ein Spiel investiert habe“ (auf Steam). Ein Nutzer mit fast 3.700 Stunden spricht sogar eine „blinde Kaufempfehlung“ aus, eine neue Nutzerin findet, Valheim sei „eines der besten Survival-Spiele, die ich bisher gespielt habe“ – wobei all diese Rezensionen sogar noch vor dem Update am 9. September erschienen sind.

Der 1.0-Release wird etwa gelobt für „eine geniale, magische Atmosphäre“ (auf Steam). Insbesondere die Mischung aus Story, Bau, Erkundung und Flair bekommen werden immer wieder erwähnt – von neuen wie bestehenden Spielern.

Video starten Valheim zeigt sich für den 1.0-Release in ganzer Pracht und mit neuen Features und Inhalten Autoplay

Valheim erscheint und endet mit einem Knall

Herzstück des 1.0-Updates ist der Hohe Norden, das neue – und vorläufig letzte – Biom des Spiels. Mit dem kehren die Entwickler zu den Wurzeln zurück, tauchen tiefer in die nordische Mythologie ein und liefern neue Waffen, Dungeons zur Erkundung und Bauteile für eure Basis.

Spielt ihr zum ersten Mal wieder seit dem Early-Access-Release, habt ihr zudem noch etliche Qualitäts-Verbesserungen zu entdecken, etwa:

eine bessere Welt-Generierung

verbessertes Kampf-System und Skills

Cinematics, die das ganze Spiel mit Story untermalen (neu mit 1.0)

Alle, die sich durch den Hohen Norden und die neuen Gegner und Dungeons prügeln, können sich außerdem mit dem Endboss des Spiels messen, der eine ordentliche Herausforderung darstellt. Als Belohnung winkt ein rührendes Ende des Spiels.

Habt ihr Valheim 1.0 schon gespielt oder wartet ihr noch, bis eure Freunde Zeit haben? Wünscht ihr euch DLCs und wenn ja, welche? Schreibt einen Kommentar!

Ich selbst habe Valheim 1.0 bereits vor dem Release sehen und sogar testen dürfen – auch wenn ich ohne ein paar Schummeleien nicht weit gekommen wäre. Der Endboss war einfach zu hart. Aber, beim Allvater, hatte ich Spaß! Nach 5 Jahren und 120 Stunden kann ich endlich richtig Valheim spielen und schon das neue Intro fesselt mich